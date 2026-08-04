Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом

Как не попасть в такую ловушку и что важно проверить до подписания договора

Покупка жилья — дело серьезное, и даже солидная сумма и свежий ремонт не гарантируют, что новый собственник останется в квартире один. Иногда вместе с квадратными метрами покупатель неожиданно получает соседа — причем на вполне законных основаниях.

В чем подвох: бессрочное право проживания

История из Петербурга наглядно показывает, насколько коварной может быть приватизация. Мужчина купил квартиру за 8 млн рублей, вложился в ремонт, а потом выяснилось, что в ней имеет право жить пожилой человек.

Основание — документ, полученный еще в эпоху приватизации: пенсионер когда-то уступил свою долю, но сохранил право бессрочного проживания. И юридически это полностью законно: даже суд не поможет выселить такого жильца.

Предыдущий собственник не стал решать проблему, а просто посоветовал «подружиться» с дедушкой — после чего перестал выходить на связь. Полиция тоже не вмешивается: если право подтверждено документально, состава преступления нет. Об этом сообщает автор канала "МК" (18+).

Как обезопасить себя: базовые шаги

Чтобы не оказаться в похожей ситуации, перед покупкой стоит сделать следующее:

запросить архивную справку по форме №9 — она покажет всех, кто когда-либо был зарегистрирован в квартире и сохранил права на проживание;

отдельно уточнить историю приватизации — именно в ней часто кроются «спящие» права третьих лиц;

проверить договор купли-продажи на наличие оговорок о зарегистрированных лицах — любые формулировки вроде «сохраняется право пользования» должны насторожить.

Вывод

Право бессрочного проживания, полученное при приватизации, не исчезает после продажи квартиры — оно продолжает действовать и для нового собственника. Поэтому проверка юридической чистоты жилья должна быть не формальной, а детальной: лучше потратить время на документы, чем потом делить квартиру с неожиданным соседом.

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