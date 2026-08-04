Подлива для котлет — как в столовой, только вкуснее: готовится легко, и даже на третий день не надоедает

Даже самые удачные котлеты зазвучат по-новому, если рядом с ними на тарелке окажется эта подлива — ароматная, нежная, с лёгкой кислинкой. Рецепт настоящая находка для домашней кухни: быстрый, из того, что есть в холодильнике, а результат как из хорошей столовой. Она одинаково хороша с мясными, рыбными и овощными котлетами, а гарнир не важен — картошка, рис, гречка или паста, везде она будет к месту, пишет кулинарный блогер Наталья Калнина.
Ингредиенты
Понадобится совсем немного: сливочное и растительное масло — примерно 20 г и 2 ст.л. соответственно, мука и томатная паста — по 2 ст.л., сметана — 1 ст.л. Воды — 500 мл, соль — 0,5 ч.л., чёрный перец по вкусу, паприка — 1/3 ст.л. и сушёные травы по желанию. Всё простое, доступное и всегда под рукой.
Как приготовить
- На разогретую сковороду кладите сливочное и растительное масло.
- Когда они растопятся, добавьте муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы предотвратить образование комков.
- Следом добавьте томатную пасту, после неё сразу влейте 300 мл воды, постоянно помешивая, чтобы масса была гладкой.
- Постепенно добавьте оставшуюся воду, регулируя густоту.
- Затем убавьте огонь и приправьте солью, перцем, паприкой и травами по вкусу.
- В самом конце добавьте сметану: перемешайте, попробуйте и при необходимости досаливайте.
- Доводите до готовности и снимите с огня — подлива готова.
Советы для идеальной подливы
- Для насыщенного вкуса используйте мясной или овощной бульон вместо воды.
- Мука должна быть без комочков — её лучше просеять или тщательно размешать венчиком.
- В конце приготовления можно добавить 1–2 ст. л. сливок для кремовой текстуры.
- Морковь и лук придадут сладость и дополнительный аромат — их можно обжарить вместе с мукой.
- Экспериментируйте со специями: куркума, карри или сушёный чеснок добавят новые оттенки.
Личный опыт
Когда приготовила эту подливу, я не ожидала, что она станет любимым блюдом в семье. Я добавила в неё немного тушёного лука и моркови — и она стала ещё ароматнее. Готовлю её не только к котлетам, но и к запечённой курице. Простой рецепт, который всегда выручает.
Вывод
Простая подлива из муки, томатной пасты, сметаны и специй готовится за 15 минут и преображает любое мясное или рыбное блюдо. Универсальный рецепт легко адаптируется под ваши вкусы — меняйте пропорции, добавляйте любимые приправы, и каждый раз получайте новый результат.
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