Подлива для котлет — как в столовой, только вкуснее: готовится легко, и даже на третий день не надоедает

Подлива из муки, томатной пасты, сметаны и специй готовится за 15 минут и делает любые котлеты сочнее и ароматнее. Универсальный рецепт легко менять под свой вкус, добавляя любимые приправы или овощи.

Даже самые удачные котлеты зазвучат по-новому, если рядом с ними на тарелке окажется эта подлива — ароматная, нежная, с лёгкой кислинкой. Рецепт настоящая находка для домашней кухни: быстрый, из того, что есть в холодильнике, а результат как из хорошей столовой. Она одинаково хороша с мясными, рыбными и овощными котлетами, а гарнир не важен — картошка, рис, гречка или паста, везде она будет к месту, пишет кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты

Понадобится совсем немного: сливочное и растительное масло — примерно 20 г и 2 ст.л. соответственно, мука и томатная паста — по 2 ст.л., сметана — 1 ст.л. Воды — 500 мл, соль — 0,5 ч.л., чёрный перец по вкусу, паприка — 1/3 ст.л. и сушёные травы по желанию. Всё простое, доступное и всегда под рукой.

Как приготовить

На разогретую сковороду кладите сливочное и растительное масло. Когда они растопятся, добавьте муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы предотвратить образование комков. Следом добавьте томатную пасту, после неё сразу влейте 300 мл воды, постоянно помешивая, чтобы масса была гладкой. Постепенно добавьте оставшуюся воду, регулируя густоту. Затем убавьте огонь и приправьте солью, перцем, паприкой и травами по вкусу. В самом конце добавьте сметану: перемешайте, попробуйте и при необходимости досаливайте. Доводите до готовности и снимите с огня — подлива готова.

Советы для идеальной подливы

Для насыщенного вкуса используйте мясной или овощной бульон вместо воды.

Мука должна быть без комочков — её лучше просеять или тщательно размешать венчиком.

В конце приготовления можно добавить 1–2 ст. л. сливок для кремовой текстуры.

Морковь и лук придадут сладость и дополнительный аромат — их можно обжарить вместе с мукой.

Экспериментируйте со специями: куркума, карри или сушёный чеснок добавят новые оттенки.

Личный опыт

Когда приготовила эту подливу, я не ожидала, что она станет любимым блюдом в семье. Я добавила в неё немного тушёного лука и моркови — и она стала ещё ароматнее. Готовлю её не только к котлетам, но и к запечённой курице. Простой рецепт, который всегда выручает.

Вывод

Простая подлива из муки, томатной пасты, сметаны и специй готовится за 15 минут и преображает любое мясное или рыбное блюдо. Универсальный рецепт легко адаптируется под ваши вкусы — меняйте пропорции, добавляйте любимые приправы, и каждый раз получайте новый результат.

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