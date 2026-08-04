Безлимит и канистра: где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля

Наконец-то хорошие новости для петербургских автомобилистов. Если еще месяц назад поездка на заправку напоминала лотерею, то теперь всё возвращается на круги своя.
Объемы поставок бензина в город выросли, а вместе с ними исчезли и раздражающие запреты.
Ограничения в прошлом
Про лимиты можно забыть. Большинство крупных сетей АЗС в Петербурге официально сняли все их.
Теперь вы снова можете залить полный бак или наполнить канистры для дачи, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службеу городского комитета по энергетике.
Контроль на каждом этапе
В Смольном уверяют, что руку с пульса не снимают. Чиновники из комитета по энергетике вместе с Минэнерго каждое утро проверяют запасы.
Они следят не только за колонками на заправках, но и за тем, сколько бензина хранится в резервуарах на городских нефтебазах. Задача простая — не допустить повторения июньской нервотрепки.
Что сейчас происходит на дорогах?
Главный показатель успеха — отсутствие очередей. Если в начале лета водители метались между заправками в поисках нужной марки бензина, то сейчас на АЗС всё спокойно.
Крупные игроки рынка первыми восстановили нормальную продажу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году.