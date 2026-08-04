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Безлимит и канистра: где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля

Опубликовано: 4 августа 2026 11:55
 Проверено редакцией
Безлимит и канистра: где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля
Безлимит и канистра: где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Топливный кризис отступил от региона. 

Наконец-то хорошие новости для петербургских автомобилистов. Если еще месяц назад поездка на заправку напоминала лотерею, то теперь всё возвращается на круги своя.

Объемы поставок бензина в город выросли, а вместе с ними исчезли и раздражающие запреты.

Ограничения в прошлом

Про лимиты можно забыть. Большинство крупных сетей АЗС в Петербурге официально сняли все их.

Теперь вы снова можете залить полный бак или наполнить канистры для дачи, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службеу городского комитета по энергетике.

Контроль на каждом этапе

В Смольном уверяют, что руку с пульса не снимают. Чиновники из комитета по энергетике вместе с Минэнерго каждое утро проверяют запасы.

Они следят не только за колонками на заправках, но и за тем, сколько бензина хранится в резервуарах на городских нефтебазах. Задача простая — не допустить повторения июньской нервотрепки.

Что сейчас происходит на дорогах?

Главный показатель успеха — отсутствие очередей. Если в начале лета водители метались между заправками в поисках нужной марки бензина, то сейчас на АЗС всё спокойно.

Крупные игроки рынка первыми восстановили нормальную продажу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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