Безлимит и канистра: где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля

Топливный кризис отступил от региона.

Наконец-то хорошие новости для петербургских автомобилистов. Если еще месяц назад поездка на заправку напоминала лотерею, то теперь всё возвращается на круги своя.

Объемы поставок бензина в город выросли, а вместе с ними исчезли и раздражающие запреты.

Ограничения в прошлом

Про лимиты можно забыть. Большинство крупных сетей АЗС в Петербурге официально сняли все их.

Теперь вы снова можете залить полный бак или наполнить канистры для дачи, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службеу городского комитета по энергетике.

Контроль на каждом этапе

В Смольном уверяют, что руку с пульса не снимают. Чиновники из комитета по энергетике вместе с Минэнерго каждое утро проверяют запасы.

Они следят не только за колонками на заправках, но и за тем, сколько бензина хранится в резервуарах на городских нефтебазах. Задача простая — не допустить повторения июньской нервотрепки.

Что сейчас происходит на дорогах?

Главный показатель успеха — отсутствие очередей. Если в начале лета водители метались между заправками в поисках нужной марки бензина, то сейчас на АЗС всё спокойно.

Крупные игроки рынка первыми восстановили нормальную продажу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году.