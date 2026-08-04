Можно ли бросать в компост падалицу и ботву? Известный агроном дал четкий ответ – точки в спорах дачников поставлены

Компостирование представляет собой популярный получения высококачественного органического удобрения. Разложившиеся растительные остатки обогащены множеством полезных микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития сельскохозяйственных культур.
Тем не менее, среди садоводов часто возникают споры: одни категорически не рекомендуют добавлять ботву и падалицу в компост, тогда как другие активно используют их. Агроном Ксения Давыдова внесла ясность в этот вопрос, дав однозначный ответ.
Можно ли бросать в компост ботву?
По словам специалиста, ботва свеклы, моркови и редиса прекрасно подходит для компостирования. Однако от использования огуречных плетей и стеблей пасленовых культур следует воздержаться. Это связано с тем, что растения подвержены грибковым заболеваниям, что может привести к полной непригодности компоста. Аналогичные рекомендации касаются подгнивших томатов и перцев, которые, помимо прочего, могут привлекать грызунов.
А как обстоят дела с падалицей?
Яблоки также не рекомендованы для компостирования из-за потенциального риска заражения паршой. Плоды же косточковых культур характеризуются длительным периодом разложения, что делает их неподходящими для процесса компостирования.
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