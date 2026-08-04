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Спираль раздора: Главгосэкспертиза дала добро на строительство Лахта Центра 2, который не понравился ЮНЕСКО

Опубликовано: 4 августа 2026 10:29
 Проверено редакцией
Спираль раздора: Главгосэкспертиза дала добро на строительство Лахта Центра 2, который не понравился ЮНЕСКО
Спираль раздора: Главгосэкспертиза дала добро на строительство Лахта Центра 2, который не понравился ЮНЕСКО
Global Look Press / Roman Denisov
«Лахта центр 2» планируется построить в Приморском районе Петербурга.

В Петербурге официально одобрили проект «Лахта Центр 2». Главгосэкспертиза дала «зеленый свет», а это значит, что рядом с уже привычной «кукурузиной» скоро вырастет еще один гигант.

Не только для «Газпрома»

Первый небоскреб «Лахта Центр», где хозяйничает «Газпром», и простому человеку попасть внутрь непросто. С новой башней всё будет иначе.

Власти города заявили: помещения в новых зданиях будут сдавать в аренду. Там появятся офисы разных компаний, магазины и кафе, рассказал спикер ЗАКСа Александр Бельский "КП-Петербург".

Немного цифр и фактов:

  • Высота «Лахта Центра 2» должна составить 703 метра. Это будет второй по высоте небоскреб в мире (после Бурдж-Халифа в Дубае).
  • Форма здания будет напоминать закрученную спираль.
  • Рядом планируют построить и третью башню — высотой 555 метров.

Почему ЮНЕСКО бьет тревогу?

Не все в восторге от этой идеи. Международная организация ЮНЕСКО, которая охраняет историческое наследие, выступила против. Эксперты считают, что такие высотки испортят легендарный вид Петербурга.

Главные опасения специалистов:

  1. Башни слишком сильно «торчат» над горизонтом.
  2. Они нарушают привычный вид на Неву и Финский залив.
  3. Разрушается гармония исторического центра, где всё строилось по строгим правилам.

ЮНЕСКО просит пересмотреть проект и сделать его поскромнее, чтобы не портить «лицо» города.

Несмотря на протесты мирового сообщества, проект движется вперед. Экспертиза пройдена, застройщик определен..

Пока ясно одно: северная окраина города скоро изменится до неузнаваемости, превратившись в современный мегаполис из стекла и стали.

Ранее «Городовой» рассказывал, изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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