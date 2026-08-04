Спираль раздора: Главгосэкспертиза дала добро на строительство Лахта Центра 2, который не понравился ЮНЕСКО

В Петербурге официально одобрили проект «Лахта Центр 2». Главгосэкспертиза дала «зеленый свет», а это значит, что рядом с уже привычной «кукурузиной» скоро вырастет еще один гигант.
Не только для «Газпрома»
Первый небоскреб «Лахта Центр», где хозяйничает «Газпром», и простому человеку попасть внутрь непросто. С новой башней всё будет иначе.
Власти города заявили: помещения в новых зданиях будут сдавать в аренду. Там появятся офисы разных компаний, магазины и кафе, рассказал спикер ЗАКСа Александр Бельский "КП-Петербург".
Немного цифр и фактов:
- Высота «Лахта Центра 2» должна составить 703 метра. Это будет второй по высоте небоскреб в мире (после Бурдж-Халифа в Дубае).
- Форма здания будет напоминать закрученную спираль.
- Рядом планируют построить и третью башню — высотой 555 метров.
Почему ЮНЕСКО бьет тревогу?
Не все в восторге от этой идеи. Международная организация ЮНЕСКО, которая охраняет историческое наследие, выступила против. Эксперты считают, что такие высотки испортят легендарный вид Петербурга.
Главные опасения специалистов:
- Башни слишком сильно «торчат» над горизонтом.
- Они нарушают привычный вид на Неву и Финский залив.
- Разрушается гармония исторического центра, где всё строилось по строгим правилам.
ЮНЕСКО просит пересмотреть проект и сделать его поскромнее, чтобы не портить «лицо» города.
Несмотря на протесты мирового сообщества, проект движется вперед. Экспертиза пройдена, застройщик определен..
Пока ясно одно: северная окраина города скоро изменится до неузнаваемости, превратившись в современный мегаполис из стекла и стали.
Ранее «Городовой» рассказывал, изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО.