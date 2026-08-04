Северный отдых в тренде: почему Ленобласть и Карелия стали хитами туризма

Наш регион обосновался в пятерке востребованных туристических направлений.

Раньше все рвались в Сочи или за границу. Сейчас ситуация изменилась. Туристы открыли для себя Алтай, Кавказ и, конечно, наш Северо-Запад.

Ленинградская область и Карелия сегодня — одни из самых быстрорастущих направлений в России, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Людям надоел палящий зной. Хочется сосен, свежего воздуха и комфорта. И регионы начали активно под это подстраиваться.

Карелия: природа, за которой едут все

Карелия уже давно перестала быть местом только для суровых походников с палатками. Сюда едут за «перезагрузкой».

Почему это популярно? Здесь развивают эко-туризм. Глэмпинги (комфортные палатки с кроватью и душем) теперь стоят на каждом берегу Ладоги.

Здесь развивают эко-туризм. Глэмпинги (комфортные палатки с кроватью и душем) теперь стоят на каждом берегу Ладоги. Что нового? Помимо знаменитой «Рускеалы», активно развиваются маршруты вдоль Ладожских шхер. Туристов столько, что места в хороших отелях разбирают за месяц.

Ленобласть: 9 миллионов гостей — не предел

В прошлом году в Ленинградскую область приехало почти 9 миллионов человек. Это огромная цифра. Но возникла проблема: гулять есть где, а вот спать — негде. Гостиниц катастрофически не хватает.

Власти региона решили это исправлять. План амбициозный: за два года увеличить поток до 9,5 миллионов человек и настроить новых отелей.

«Город в городе» под Петербургом

Самый громкий проект сейчас разворачивается в поселке Кузьмоловский (Всеволожский район). Там собираются построить гигантский туристический квартал.

Вот основные цифры:

Площадь: почти 30 гектаров.

почти 30 гектаров. Деньги: в проект вложат более 15 миллиардов рублей.

в проект вложат более 15 миллиардов рублей. Жилье: построят 20 корпусов. Это больше 2300 номеров.

построят 20 корпусов. Это больше 2300 номеров. Работа: появится 1650 новых рабочих мест.

Первые четыре здания уже стоят. Их обещают открыть до конца 2026 года. Весь проект завершат к 2030 году.

Не просто гостиница, а курорт

Это не будет просто «коробка» с номерами. В центре участка есть большой водоем. Его почистят, приведут в порядок дно и сделают там центр водного спорта. Будет где покататься на сапах или просто позагорать.

Плюс — отличная логистика. В планах расширение шоссе и строительство КАД-2. Добираться из города будет быстро и удобно.

Итог

Северо-Запад окончательно превращается в мощный туристический хаб. Вместо дикого отдыха приходят современные курорты с сервисом.

Если раньше в ту же Карелию или Ленобласть ехали на день, то теперь здесь создают условия, чтобы люди оставались дольше.

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