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Почему у части россиян работает WhatsApp*: ответ эксперта

Опубликовано: 4 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему у части россиян работает WhatsApp*: ответ эксперта
фото legion-media
Откуда берутся эти «окна» доступа и как относиться к этому

В последние месяцы в сети то и дело мелькают сообщения: у кого-то снова работает WhatsApp*. Это не значит, что ограничения сняли — скорее, дают о себе знать сбои в механизмах блокировки.

Что происходит на самом деле

Официально работу WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года: по данным Роскомнадзора, платформу используют для мошенничества и противоправной деятельности, а администрация сервиса не выполняет требования властей.

При этом мессенджер временами становится доступен у отдельных пользователей — и это не новая лазейка, а следствие технических особенностей.

По словам эксперта Карена Казаряна, причина кроется в работе ТСПУ — технических средств противодействия угрозам. Когда эти системы перегружены, они могут пропускать отдельные пакеты данных. Отсюда и возникают эпизоды, когда сервис «оживает» на короткое время.

Вывод

Эпизодические «вспышки» работы WhatsApp* — это не признак смягчения политики, а отражение нагрузки на технические системы. Пользователям лучше не рассчитывать на стабильность таких окон и заранее продумывать, как оставаться на связи без риска для безопасности.

Личный опыт автора

Однажды утром WhatsApp* вдруг заработал — я успела прочитать пару сообщений. Через час всё снова перестало открываться. С тех пор держу в телефоне контакты в обычном списке — на всякий случай.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем приложению банка доступ к контактам, геолокации и еще много к чему.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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