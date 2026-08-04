23 миллиона за взгляд под землю: на улице Декабристов начинают поиск места для станции метро «Театральная»

Строителям нужно построить наклонный ход на глубину более 65 м, при этом не повредив ни одного здания.

Жители Петербурга уже привыкли, что поезд метро на четвёртой линии проезжает станцию «Театральная» без остановки.

Она давно готова в черновом варианте, но выйти из неё нельзя — на поверхности просто нет вестибюля. Однако дело сдвинулось с мертвой точки.

В городе начали искать тех, кто проведет финальные исследования перед строительством выхода, сообщает "ДП" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Сколько это стоит и что будут делать

Заказчик работ — компания «Метропроект». На детальное изучение почвы и территории готовы потратить 23,6 миллиона рублей. Подрядчика выберут после 14 августа.

Это не просто формальность. Прежде чем рыть огромную яму в центре города, нужно понять, как поведет себя грунт и не «поплывут» ли соседние дома.

Специалисты проведут геологическую и экологическую разведку.

Где искать выход

Место для вестибюля выбрали знаковое — площадь имени Юрия Темирканова. Это участок между домами 37 и 39 по улице Декабристов.

Локация очень удачная для туристов и театралов. Буквально «рукой подать» до:

Мариинского театра (старой и новой сцен);

Консерватории;

Новой Голландии;

Юсуповского дворца.

Раньше рассматривали вариант выхода прямо напротив старой сцены Мариинки. Но эксперты и градозащитники испугались, что стройка повредит историческое здание.

В итоге выбрали площадь Темирканова как самый безопасный вариант.

Технический вызов: глубина 20-этажного дома

Построить этот выход — задача «со звездочкой». Вот несколько цифр для понимания масштаба:

Сам вестибюль спрячут под землю на глубину до 15 метров.

Главная шахта уйдет вниз на 55 метров .

. Длина эскалаторного туннеля (наклонного хода) превысит 65 метров.

Главное условие для строителей — ювелирная точность. В центре Петербурга здания стоят вплотную друг к другу, и любое смещение почвы может привести к трещинам.

Нужно прорыть гигантский туннель, не задев ни одного фундамента.

Ранее «Городовой» рассказывал, где появится выход и почему открытия ждать еще 4 года.