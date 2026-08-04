23 миллиона за взгляд под землю: на улице Декабристов начинают поиск места для станции метро «Театральная»

Жители Петербурга уже привыкли, что поезд метро на четвёртой линии проезжает станцию «Театральная» без остановки.
Она давно готова в черновом варианте, но выйти из неё нельзя — на поверхности просто нет вестибюля. Однако дело сдвинулось с мертвой точки.
В городе начали искать тех, кто проведет финальные исследования перед строительством выхода, сообщает "ДП" со ссылкой на данные портала госзакупок.
Сколько это стоит и что будут делать
Заказчик работ — компания «Метропроект». На детальное изучение почвы и территории готовы потратить 23,6 миллиона рублей. Подрядчика выберут после 14 августа.
Это не просто формальность. Прежде чем рыть огромную яму в центре города, нужно понять, как поведет себя грунт и не «поплывут» ли соседние дома.
Специалисты проведут геологическую и экологическую разведку.
Где искать выход
Место для вестибюля выбрали знаковое — площадь имени Юрия Темирканова. Это участок между домами 37 и 39 по улице Декабристов.
Локация очень удачная для туристов и театралов. Буквально «рукой подать» до:
- Мариинского театра (старой и новой сцен);
- Консерватории;
- Новой Голландии;
- Юсуповского дворца.
Раньше рассматривали вариант выхода прямо напротив старой сцены Мариинки. Но эксперты и градозащитники испугались, что стройка повредит историческое здание.
В итоге выбрали площадь Темирканова как самый безопасный вариант.
Технический вызов: глубина 20-этажного дома
Построить этот выход — задача «со звездочкой». Вот несколько цифр для понимания масштаба:
- Сам вестибюль спрячут под землю на глубину до 15 метров.
- Главная шахта уйдет вниз на 55 метров.
- Длина эскалаторного туннеля (наклонного хода) превысит 65 метров.
Главное условие для строителей — ювелирная точность. В центре Петербурга здания стоят вплотную друг к другу, и любое смещение почвы может привести к трещинам.
Нужно прорыть гигантский туннель, не задев ни одного фундамента.
Ранее «Городовой» рассказывал, где появится выход и почему открытия ждать еще 4 года.