Кунсткамера: зачем идти в самый необычный музей Петербурга

Это первый музей, который появился в России.

Санкт-Петербург под завязку набит музеями, но Кунсткамера стоит особняком. Это самый первый музей в нашей стране, который придумал и открыл еще Петр I.

Если вы думаете, что здесь только «младенцы в банках», то вы сильно ошибаетесь. Это место гораздо глубже и интереснее.

Те самые «страшилки»

Как рассказала "Городовому" аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева, коллекция Фредерика Рюйша — это то, ради чего многие приходят в первый раз.

Петр I выкупил это собрание у голландского анатома за огромные по тем временам деньги. Но важно понимать: это не комната ужасов.

В XVIII веке это был прорыв в науке. Каждая баночка помогала медикам изучать, как устроен человек. Сегодня это выглядит жутковато, но завораживающе. Все экспонаты — подлинные, никакой бутафории.

"Особое место в ней занимает собрание голландского анатома Фредерика Рюйша - уникальное и по-настоящему завораживающее. Да, сегодня экспозиция стала чуть компактнее, но эмоций от неё всё равно хватит с лихвой", - отмечает эксперт.

Глобус-гигант и звезды

Главный «хай-тек» прошлого — Готторпский глобус.

"Это первый экспонат Кунсткамеры и подлинный раритет: снаружи - карта Земли, внутри - карта галактики. Увидеть его своими глазами - уже серьезный повод прийти в музей", - отмечает Анна Богачева.

Глобус пережил пожар, долгую реставрацию и до сих пор считается одним из главных сокровищ музея. Увидеть его вживую — это отдельный вид удовольствия.

Не только анатомия

Кунсткамера — это еще и про людей со всего мира. Здесь есть залы, посвященные культуре Японии, Китая, Африки и индейцев Северной Америки.

Самурайские доспехи, ритуальные маски и странная одежда из рыбьей кожи — здесь можно надолго «залипнуть», рассматривая быт других народов.

Идти или нет?

Однозначно — да.

Цена: Обычный билет стоит 500 рублей. Для студентов и пенсионеров есть скидки.

Обычный билет стоит 500 рублей. Для студентов и пенсионеров есть скидки. Совет: Билеты лучше брать заранее онлайн на официальном сайте, иначе можно застрять в очереди на улице.

Это не просто музей, а машина времени. Здесь понимаешь, с чего начиналась российская наука и какими странными (а порой и пугающими) были первые шаги ученых.

Кунсткамера точно подарит эмоции, которые вы не забудете.

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