Посадила неприхотливый кустарник — и в саду лиловый фонтан, цветёт гирляндами до осени, глаз не оторвать

Буддлея Давида цветёт до сентября, привлекая бабочек медовым ароматом. Требует полутени, обрезки и укрытия на зиму.

Буддлея Давида — листопадный кустарник, который цветёт с июля до сентября и напоминает сирень. Соцветия белые, розовые, сиреневые, голубые, синие и двухцветные, с медовым ароматом, привлекающим бабочек и пчёл. В хороших условиях куст вырастает до трёх метров, пишет автор блога "В саду у Лилии".

Посадка

Буддлея предпочитает полутень — на открытом солнце требует постоянного полива. Почва должна быть дренированной, рыхлой и влажной. В посадочную яму добавляют дренаж (10–15 см), перепревший навоз, песок и фосфорно-калийные удобрения. При пересадке куст обрезают наполовину. Сажают в сентябре или в конце апреля–начале мая.

Обрезка

Без регулярной обрезки цветение становится скудным. Высокорослые кусты укорачивают до 90 см, низкорослые — до 30 см. В течение сезона отцветшие соцветия удаляют ежедневно.

В первый год основные ветки обрезают наполовину, слабые удаляют. На второй год новые приросты укорачивают до двух почек, прошлогодние подрезают на уровне молодых. На третий год формируют округлую крону. На четвёртый — поддерживают форму, удаляя загущённые ветки. Без этого куст оголяется снизу.

Полив и подкормка

В полутени поливают раз в неделю, на солнце — 2–3 раза. Подкормку начинают с третьего года. Весной вносят азотные удобрения, через две недели — суперфосфат. В начале июля — калийно-фосфорные. В сентябре под взрослый куст — 200–300 г золы и два ведра перегноя на 1 м2.

Размножение

Буддлею размножают делением куста или черенкованием. Черенки длиной 20 см высаживают в теплицу при 20–25 C, накрывают плёнкой. Перед посадкой выдерживают час в корневине. В мае высаживают в грунт.

Зимовка

Буддлея плохо переносит морозы. Корневую систему мульчируют перегноем или сухими листьями. Ветки пригибают к земле и укрывают непромокаемым материалом. Нельзя использовать плёнку и опилки — куст выпреет. Важно, чтобы внутри было сухо.

Вывод

Буддлея Давида — эффектный кустарник, который при правильном уходе цветёт с июля до сентября. Главное — выбрать место, регулярно обрезать и укрывать на зиму.

Ранее мы рассказывали, какие 5 растений лучше не сажать в саду.