Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»

В РЖД решили устроить эксперимент.

В поездах «Сапсан» появился необычный сотрудник. Его зовут Володя, и он — первый в мире робот-проводник.

У него стальной корпус, электронная улыбка и искусственный интеллект вместо привычных инструкций.

РЖД решили протестировать технологии в деле и выпустили андроида в настоящий рейс между Москвой и Санкт-Петербургом.

Что Володя делал в поезде?

31 июля у робота был полноценный рабочий день на рейсе №768. Он не просто стоял для красоты, а выполнял реальные задачи:

Встречал гостей. Володя стоял на платформе и приветствовал пассажиров перед посадкой.

Володя стоял на платформе и приветствовал пассажиров перед посадкой. Проверял документы. Андроид сканировал билеты и паспорта не хуже опытных проводников.

Андроид сканировал билеты и паспорта не хуже опытных проводников. Работал навигатором. Если кто-то путался в вагонах, робот вежливо подсказывал, как найти свое место.

Если кто-то путался в вагонах, робот вежливо подсказывал, как найти свое место. Устраивал праздник. В вагоне-бистро Володя даже провел дегустацию вина, развлекая пассажиров интересными фактами.

Робот вместо человека?

Многих волнует вопрос: неужели живых проводников уволят? В РЖД успокаивают — пока это только эксперимент.

Володя создан на базе популярного российского робота Promobot. Его главная цель — помогать людям и поднимать настроение.

Пассажиры от «коллеги из будущего» остались в восторге. Робот охотно шутил, позировал для селфи и ни разу не устал за всю поездку.

Итоги первого рейса

В компании заявили, что стальной проводник «железно» справился со своими обязанностями. Он не грубит, не ошибается в номерах мест и всегда в хорошем настроении.

Конечно, полностью заменить человека в поезде робот пока не может. Но сделать поездку ярче и современнее — вполне.

Скорее всего, скоро такие помощники станут привычным делом на скоростных маршрутах.

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