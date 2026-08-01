Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»

В поездах «Сапсан» появился необычный сотрудник. Его зовут Володя, и он — первый в мире робот-проводник.
У него стальной корпус, электронная улыбка и искусственный интеллект вместо привычных инструкций.
РЖД решили протестировать технологии в деле и выпустили андроида в настоящий рейс между Москвой и Санкт-Петербургом.
Что Володя делал в поезде?
31 июля у робота был полноценный рабочий день на рейсе №768. Он не просто стоял для красоты, а выполнял реальные задачи:
- Встречал гостей. Володя стоял на платформе и приветствовал пассажиров перед посадкой.
- Проверял документы. Андроид сканировал билеты и паспорта не хуже опытных проводников.
- Работал навигатором. Если кто-то путался в вагонах, робот вежливо подсказывал, как найти свое место.
- Устраивал праздник. В вагоне-бистро Володя даже провел дегустацию вина, развлекая пассажиров интересными фактами.
Робот вместо человека?
Многих волнует вопрос: неужели живых проводников уволят? В РЖД успокаивают — пока это только эксперимент.
Володя создан на базе популярного российского робота Promobot. Его главная цель — помогать людям и поднимать настроение.
Пассажиры от «коллеги из будущего» остались в восторге. Робот охотно шутил, позировал для селфи и ни разу не устал за всю поездку.
Итоги первого рейса
В компании заявили, что стальной проводник «железно» справился со своими обязанностями. Он не грубит, не ошибается в номерах мест и всегда в хорошем настроении.
Конечно, полностью заменить человека в поезде робот пока не может. Но сделать поездку ярче и современнее — вполне.
Скорее всего, скоро такие помощники станут привычным делом на скоростных маршрутах.
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