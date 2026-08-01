Городовой / Новости Петербурга / Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении белого налета на кабачках – срочно: как бороться с мучнистой росой – советы специалиста Новости Петербурга
Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди Полезное
Снимаю старую краску с фасада за пару часов — метод опытных мастеров Полезное
Хайям одной фразой объяснил, что такое Рай и Ад: что на самом деле ждет человека на том свете – ответ прост Новости Петербурга
Для чего девушки в Японии стоят на дорогах с табличками в руках: ценятся среди местных жителей Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»

Опубликовано: 1 августа 2026 15:23
 Проверено редакцией
Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»
Железный сервис: робот с искусственным интеллектом подменял проводников в «Сапсане»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В РЖД решили устроить эксперимент.

В поездах «Сапсан» появился необычный сотрудник. Его зовут Володя, и он — первый в мире робот-проводник.

У него стальной корпус, электронная улыбка и искусственный интеллект вместо привычных инструкций.

РЖД решили протестировать технологии в деле и выпустили андроида в настоящий рейс между Москвой и Санкт-Петербургом.

Что Володя делал в поезде?

31 июля у робота был полноценный рабочий день на рейсе №768. Он не просто стоял для красоты, а выполнял реальные задачи:

  • Встречал гостей. Володя стоял на платформе и приветствовал пассажиров перед посадкой.
  • Проверял документы. Андроид сканировал билеты и паспорта не хуже опытных проводников.
  • Работал навигатором. Если кто-то путался в вагонах, робот вежливо подсказывал, как найти свое место.
  • Устраивал праздник. В вагоне-бистро Володя даже провел дегустацию вина, развлекая пассажиров интересными фактами.

Робот вместо человека?

Многих волнует вопрос: неужели живых проводников уволят? В РЖД успокаивают — пока это только эксперимент.

Володя создан на базе популярного российского робота Promobot. Его главная цель — помогать людям и поднимать настроение.

Пассажиры от «коллеги из будущего» остались в восторге. Робот охотно шутил, позировал для селфи и ни разу не устал за всю поездку.

Итоги первого рейса

В компании заявили, что стальной проводник «железно» справился со своими обязанностями. Он не грубит, не ошибается в номерах мест и всегда в хорошем настроении.

Конечно, полностью заменить человека в поезде робот пока не может. Но сделать поездку ярче и современнее — вполне.

Скорее всего, скоро такие помощники станут привычным делом на скоростных маршрутах.

Ранее «Городовой» рассказывал, как рождается первая в России высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москвой.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью