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Юрист Чирикова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск

Опубликовано: 1 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Юрист Чирикова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск
фото legion-media
Сколько дней положено, как их оформить и какие подводные камни стоит учитывать

Работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха — и это не добрая воля работодателя, а закреплённое в законе право. Актуальная информация поможет спокойно отстоять свои интересы и грамотно спланировать отдых.

Сколько дней и на каких условиях дают отпуск

Вот ключевые моменты, которые важно держать в голове:

  • пенсионер по старости вправе взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты в течение года — дни можно использовать подряд либо разбить на несколько периодов;
  • отпуск предоставляют по письменному заявлению, в котором работник указывает нужные даты — согласовывать их с графиком оплачиваемых отпусков не требуется;
  • работодатель обязан дать отпуск именно в заявленные дни: высокая нагрузка, нехватка персонала или совпадение с отпуском коллег не считаются основанием для отказа;
  • право закреплено в ст. 128 Трудового кодекса РФ и распространяется только на пенсионеров по старости — военная пенсия или пенсия за выслугу лет сами по себе такой гарантии не дают;
  • если лимит в 14 дней уже использован либо запрошено больше оставшихся дней, работодатель вправе отказать; дополнительные дни дают только по соглашению сторон.

Как правильно оформить отпуск: практические советы

Чтобы избежать споров, заявление лучше подавать заранее и обязательно фиксировать факт его передачи работодателю: подойдёт отметка на втором экземпляре, регистрационный номер, письмо через корпоративную почту или запись в кадровой системе.

Такая фиксация защитит, если руководство попытается перенести даты или уклониться от оформления, отмечает источник.

Вывод

Право на 14 неоплачиваемых дней — важная гарантия для работающих пенсионеров по старости, и работодатель не вправе в нём отказать при соблюдении условий. Главное — грамотно оформить заявление и сохранить подтверждение его подачи. Так можно спокойно планировать отдых и не зависеть от текущей загруженности отдела.

Личный опыт

Знакомая пенсионерка однажды хотела взять несколько дней для поездки к родственникам — начальник пытался убедить, что «сейчас не время». Она подала заявление официально и сохранила копию с отметкой о приёме — отпуск оформили в нужные даты. С тех пор она всегда заранее фиксирует подачу документов — это снимает лишние споры. Теперь уверена: знание своих прав заметно упрощает взаимодействие с работодателем.

Ранее «Городовой» рассказывал, от каких мест в поезде лучше отказаться, даже если они стоят копейки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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