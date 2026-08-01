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Мудрый Хайям объяснил, как быть с невзаимной любовью: страдания не помогут – ценный совет

Опубликовано: 1 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям объяснил, как быть с невзаимной любовью: страдания не помогут – ценный совет
Мудрый Хайям объяснил, как быть с невзаимной любовью: страдания не помогут – ценный совет
Городовой ру
Мудрец знал толк в любви

Известный персидский ученый и поэт Омар Хайям уделял большое внимание теме любви в своем творчестве. В своих произведениях он воспевал это чувство, подчеркивая его ценность и значимость для человеческого бытия.

В то же время, в своих рубаи он предостерегал от чрезмерной привязанности к болезненным и безответным отношениям. Он характеризовал их как разрушающие и бесперспективные, призывая к независимости и отказу от навязывания себя другому человеку. По мнению Омара Хайяма, именно такой подход способствует обретению истинной любви.

Не моли о любви, безнадежно любя, Не броди под окном у неверной, скорбя. Словно нищие дервиши, будь независим - Может статься, тогда и полюбят тебя.

Действительно, безответная любовь зачастую связана со страданиями, поглощает душевные ресурсы и истощает энергию, которую лучше направить на что-то более полезное.

Не стоит расходовать жизнь на попытки удержать или вернуть человека, не проявляющего взаимности. В таком случае искренняя взаимная привязанность непременно появится.

Ранее мы рассказали, как жить в современном мире.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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