Мудрый Хайям раскрыл всю подлую суть современного мира: вот как стоит поступить всем трудягам – ценный совет

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Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней

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