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Мудрый Хайям раскрыл всю подлую суть современного мира: вот как стоит поступить всем трудягам – ценный совет

Опубликовано: 30 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям раскрыл всю подлую суть современного мира: вот как стоит поступить всем трудягам – ценный совет
Мудрый Хайям раскрыл всю подлую суть современного мира: вот как стоит поступить всем трудягам – ценный совет
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Философ и выдающийся персидский поэт Омар Хайям оставил богатое наследие мудрых мыслей, сохраняющих актуальность спустя тысячелетие. Глубокие строки одного из его знаменитых четверостиший раскрывают суть социальной несправедливости, наблюдаемой в современном мире.

Если труженик, в поте лица своего Добывающий хлеб, не стяжал ничего - Почему он ничтожеству кланяться должен Или даже тому, кто не хуже его?

Многие столетия назад мудрец поднял острый вопрос о том, почему люди, честно и упорно трудящиеся, зачастую оказываются на периферии общественной жизни, в то время как бездельники, не заслуживающие уважения, получают признание.

В своем четверостишии Хайям задает риторический вопрос, обращая внимание на парадокс общественного устройства и выражая в поэтической форме свое негодование по поводу сложившейся ситуации.

Строки мудреца можно интерпретировать следующим образом: подобное положение дел, по сути, отражает несовершенство общественного устройства, где ценятся не усердие и труд, а связи и высокий социальный статус, достигнутый любыми средствами.

Хайям призывает не подчиняться тем, кто не может похвастаться подлинными достоинствами, и не преклоняться перед теми, кто ничем вас не превосходит. Это призыв к защите собственного достоинства.

Ранее мы рассказали, как отличить добро от зла.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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