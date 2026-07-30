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В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты

Опубликовано: 30 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты
В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты
Legion-Media
Во время отдыха на море очень просто встретиться с медузами. Практика показывает, что большинство людей ничего не знает об этих существах.

Портал “Тонкости туризма” развеял основные мифы, в которые уже давно пора перестать верить.

Все медузы опасны

На самом деле из нескольких тысяч видов опасность несет примерно сотня видов медуз. Встреча с большинством существ останется незамеченной.

Жалят только медузы с фиолетовой каймой

Это также является заблуждением, так как фиолетовая кайма - видовая принадлежность. Жалить могут и полностью прозрачные медузы.

В Черном море нет медуз

Следует запомнить, что медузы есть во всех морях. В Черном море чаще всего встречается аурелия, корнероты. Встреча с последними будет представлять опасность для человека.

Мертвая медуза не представляет опасности

“Стрекательные клетки остаются активными еще некоторое время после гибели животного и способны вызвать ожог от простого прикосновения, даже если щупальца уже отделены от тела. Правило здесь одно: выброшенных на берег медуз лучше обходить стороной”, - сообщает источник.

Личный опыт

При отдыхе на Черном море меня неоднократно жалили корнероты. Признаюсь, что в этом нет ничего приятного. Боль сохраняется минимум на несколько часов.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как обманывают российских туристов в Турции.

Автор:
Полина Аксенова
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