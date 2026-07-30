В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты

Портал “Тонкости туризма” развеял основные мифы, в которые уже давно пора перестать верить.
Все медузы опасны
На самом деле из нескольких тысяч видов опасность несет примерно сотня видов медуз. Встреча с большинством существ останется незамеченной.
Жалят только медузы с фиолетовой каймой
Это также является заблуждением, так как фиолетовая кайма - видовая принадлежность. Жалить могут и полностью прозрачные медузы.
В Черном море нет медуз
Следует запомнить, что медузы есть во всех морях. В Черном море чаще всего встречается аурелия, корнероты. Встреча с последними будет представлять опасность для человека.
Мертвая медуза не представляет опасности
“Стрекательные клетки остаются активными еще некоторое время после гибели животного и способны вызвать ожог от простого прикосновения, даже если щупальца уже отделены от тела. Правило здесь одно: выброшенных на берег медуз лучше обходить стороной”, - сообщает источник.
Личный опыт
При отдыхе на Черном море меня неоднократно жалили корнероты. Признаюсь, что в этом нет ничего приятного. Боль сохраняется минимум на несколько часов.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как обманывают российских туристов в Турции.