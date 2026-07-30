В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты

В какие мифы о медузах пора перестать верить - пригодится каждому: интересные факты Legion-Media

Во время отдыха на море очень просто встретиться с медузами. Практика показывает, что большинство людей ничего не знает об этих существах.