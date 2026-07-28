Как обманывают туристов в Турции - попасться на "удочку" может каждый: стоит выучить все схемы

Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой” рассказал о тех ситуациях, в которых может оказаться каждый турист.
Приглашение в бар
Одинокие туристы могут столкнуться с неприятным обманом, который касается бара. К вам может подойти человек, после знакомства с которым будет предложено пойти в бар. Заведение будет выбирать собеседник, а не вы. В таких заведениях счет станет астрономическим, а отказ заплатить приведет к проблемам.
Нахваливание магазина
Если с вами разговорился человек на улице, после чего заявил, что рядом есть магазин его знакомого с лучшими товарами и большими скидками, то лучше прекратить общение. Будьте уверены, что после прихода в торговую лавку придется что-то покупать.
Меню без цен
“Чаще всего туристы жалуются на рестораны рядом с достопримечательностями и набережными. Официант советует «свежую рыбу», «лучшее мезе», «домашний лимонад», но цену не называет. Человек кивает — и только потом понимает, что согласился на блюдо без стоимости”, - сообщает источник.
Сладости на развес
В Турции очень вкусные сладости, поэтому пройти мимо лукума или пахлавы просто невозможно. Если вы не назвали точный вес желаемого товара, то будьте уверены, что вам взвесят его много. Нужно называть точную цифру.
Личный опыт
При посещении Стамбула я неоднократно сталкивалась с ситуацией со сладостями на развес. Если продавцы клали больше десерта, чем нужно, то отказывать им было очень сложно. Мне приходилось платить.
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