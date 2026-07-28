Как обманывают туристов в Турции - попасться на "удочку" может каждый: стоит выучить все схемы

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Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни

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Из баров в овощные магазины: как петербургские заведения обманули запрет на ночной алкоголь

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Тошнит от куры, рыба в горло не лезет? «Городовой» разнообразил меню на день за вас

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«Мамочки с ребенком — идеальные жертвы»: как невнимательность становится орудием обмана в магазинах

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Этому магазину сладостей в Петербурге уже 122 года: раньше тут закупались сливки общества, а теперь может зайти любой турист

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