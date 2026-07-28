Французские стихи и мраморные лапы: в Царском Селе завершили реставрацию загадочной Пирамиды

Пирамида находится в Екатерининском парке.

В Екатерининском парке Царского Села произошло важное событие — мастера закончили восстанавливать знаменитую Пирамиду.

Это один из самых необычных павильонов, который появился здесь в XVIII веке по желанию Екатерины II.

Зачем императрице пирамида?

В те времена в Европе была мода на всё египетское и загадочное. Екатерина II пригласила архитектора Чарльза Камерона, и он возвел на берегу Лебяжьего пруда это строгое гранитное сооружение.

Внутри императрица хранила свою коллекцию античных ваз и урн. Но у Пирамиды была и другая, более личная роль.

Она стала местом последнего покоя для тех, кого императрица искренне любила — её собак, сообщает Культура Петербурга.

История о верных левретках

Екатерина II обожала своих левреток — маленьких изящных собак. Самых любимых звали Земира, Сир Том-Андерсен и Дюшес.

Они жили в покоях императрицы, спали в корзинках с розовым атласом и сопровождали её на прогулках.

Когда собаки умирали, их хоронили прямо у подножия Пирамиды. Во время Великой Отечественной войны мраморные надгробные плиты исчезли.

Реставраторы воссоздали их с нуля. Теперь на могиле Земиры снова можно прочитать трогательную эпитафию на французском.

Как спасали памятник

Последний раз Пирамиду чинили более тридцати лет назад. За это время камень покрылся мхом, а кладка начала разрушаться. Что сделали реставраторы:

Укрепили «скелет» здания: Перебрали кирпичный свод и починили фундамент.

Перебрали кирпичный свод и починили фундамент. Почистили гранит: Сняли многолетние загрязнения и налет.

Сняли многолетние загрязнения и налет. Вернули колонны: По углам Пирамиды когда-то стояли красивые колонны на пьедесталах. В войну их разбили. Удивительно, но обломки колонн 80 лет хранились в музейных фондах. Их достали, изучили и использовали как образец для восстановления.

Подарок к юбилею

Реставрация прошла за счет собственных денег музея. Это часть большого плана к 300-летию Екатерины II, которое будет отмечаться в 2029 году.

Где найти Пирамиду?

Если будете гулять в Екатерининском парке, идите к Лебяжьему пруду. Пирамида стоит совсем рядом с Мраморным мостом и Турецкой баней.

Это очень тихое и атмосферное место, где можно почувствовать историю не через официальные указы, а через личные привязанности великой женщины.

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