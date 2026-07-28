Ухаживаю за геранью в августе — и она пышная, яркая, с бутонами до холодов

При правильной подготовке цветение начнётся уже в марте-апреле.

Август — решающий месяц для герани. Именно сейчас закладывается основа её зимовки и будущего цветения. Если пустить всё на самотёк, к весне растение вытянется, потеряет форму и будет плохо цвести. Но если провести кардинальную обрезку и подготовить черенки, герань порадует пышным цветением уже в следующем сезоне, пишет агроном с большим стажем Гуляева Нелли.

Почему август — лучшее время для обрезки

В конце лета герань завершает активный рост и начинает готовиться к периоду покоя. В это время растение легче переносит стресс, быстро восстанавливается и даёт новые побеги. Августовская обрезка позволяет сформировать компактный куст, который будет хорошо смотреться зимой и активнее зацветёт весной.

Как обрезать герань правильно

Инструмент должен быть острым и продезинфицированным спиртом. Обрезают все побеги на 1/2–2/3 длины, удаляют цветоносы, бутоны и повреждённые листья. Срез делают под углом 45 над почкой, направленной наружу, на расстоянии 0,5–1 см от неё. Крупные срезы присыпают толчёным углём или корицей.

Что делать с обрезанными побегами

Верхушечные части длиной 8–12 см с 2–3 междоузлиями можно укоренить. Нижний срез делают под углом, удаляют нижние листья, оставляя 2–3 верхних, и подсушивают на воздухе 2–3 часа. Черенки укореняют в смеси торфа и перлита или в кипячёной воде. Корни появляются через 2–3 недели.

Как подготовить материнское растение к зиме

После обрезки полив сокращают, подкормки прекращают на 2–3 недели. Растение постепенно адаптируют к комнатным условиям. Перед переносом в дом проверяют на вредителей — при необходимости обрабатывают Фитовермом или Фитоспорином.

Варианты зимнего хранения

Герань можно оставить в комнате при температуре 12–16 C, на утеплённом балконе или в прохладном помещении. Для хранения в состоянии покоя кусты выкапывают, обрезают на 10–15 см, подсушивают и убирают в погреб с температурой 5–8 C.

Личный опыт автора

Раньше обрезала герань весной, и она долго приходила в себя. Когда я попробовала сделать это в августе, растение быстро дало новые побеги, а черенки укоренились за две недели. Теперь всегда обрезаю герань в конце лета и заготавливаю черенки на случай, если материнский куст не перезимует.

Вывод

Августовская обрезка герани — ключевой этап подготовки к зиме. Она омолаживает растение, формирует компактный куст и даёт материал для размножения. Своевременные и правильные действия в этот месяц обеспечат пышное цветение в следующем сезоне.

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