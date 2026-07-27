Лилии в июле: делаю это — и бутоны крупнее и цветение дольше

В июле лилии достигают пика декоративности. В этот период растение одновременно цветёт, формирует новые бутоны, накапливает питание в луковице и готовится к следующему сезону. Любая ошибка в уходе снижает эффектность цветения и ослабляет растение, пишет садовод Вероника Поливкина.
Удаление увядших цветков
Как только лепестки начинают увядать, их удаляют, не затрагивая стебель. Это сохраняет декоративность и не даёт растению тратить силы на образование семян. Главное — не торопиться с обрезкой стебля: он служит каналом питания для луковицы. Удалять его можно только после того, как он начнёт желтеть естественным образом.
Полив и подкормка
В период цветения лилии нуждаются в регулярном увлажнении. Недостаток воды сокращает цветение и уменьшает размер цветков. При этом застой влаги губителен для луковиц. Полив должен быть умеренным, но стабильным. Из удобрений в этот период важны калий, фосфор и микроэлементы — они поддерживают яркость и продолжительность цветения. Азот исключают, чтобы не провоцировать рост зелени.
Осмотр и уход за листьями
После дождя на бутонах и лепестках может оставаться влага, которая провоцирует гниль. Регулярный осмотр помогает вовремя удалить повреждённые части. Листья лилии работают на луковицу до конца сезона, поэтому их не обрезают, пока они зелёные. Удаляют только больные, сухие или повреждённые.
Личный опыт автора
В прошлом году я допустила ошибку — срезала стебли лилий сразу после цветения, чтобы клумба выглядела аккуратно. В следующем сезоне цветение было слабым. Теперь знаю, что стебли нужно оставлять до естественного увядания. В этом году я удаляю только увядшие цветки, а стебли не трогаю — и лилии цветут дольше и ярче.
Вывод
В июле лилии требуют внимания к деталям: удаление увядших цветков, умеренный полив, подкормка калием и фосфором, сохранение стеблей и листьев до конца сезона. Это помогает продлить цветение и укрепить луковицы.
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