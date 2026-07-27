2 жменьки на пол — и запаха аммиака в птичнике нет: простой и дешевый способ защитить себя и несушек

Каждый птицевод сталкивается с проблемой аммиачного запаха, исходящего от помета в курятнике. Осенью и зимой эта проблема становится особенно острой, поскольку длительное проветривание помещения в условиях холода невозможно.
Чем чреват запах аммиака
Запах не только вызывает дискомфорт у человека, но и представляет серьезную угрозу для здоровья и продуктивности птицы. Избыточная концентрация аммиака в воздухе может привести к прекращению яйценоскости у несушек.
Как избавиться от запаха
В холода эффективным решением для птицеводов может стать применение извести. При этом необходимо использовать не гашеную известь, а специализированную сельскохозяйственную известь, предназначенную для животноводства.
Как отмечает автор канала «Курочка», такая известь, производимая из дробленого известняка, является превосходным нейтрализатором запахов в курятнике.
Достаточно распределить всего несколько горстей такой извести по полу, чтобы эффективно решить проблему избыточной влажности и аммиачного запаха в птичнике.
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