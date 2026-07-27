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2 жменьки на пол — и запаха аммиака в птичнике нет: простой и дешевый способ защитить себя и несушек

Опубликовано: 27 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
2 жменьки на пол — и запаха аммиака в птичнике нет: простой и дешевый способ защитить себя и несушек
2 жменьки на пол — и запаха аммиака в птичнике нет: простой и дешевый способ защитить себя и несушек
Городовой ру
Как избавиться от неприятного запаха в курятнике

Каждый птицевод сталкивается с проблемой аммиачного запаха, исходящего от помета в курятнике. Осенью и зимой эта проблема становится особенно острой, поскольку длительное проветривание помещения в условиях холода невозможно.

Чем чреват запах аммиака

Запах не только вызывает дискомфорт у человека, но и представляет серьезную угрозу для здоровья и продуктивности птицы. Избыточная концентрация аммиака в воздухе может привести к прекращению яйценоскости у несушек.

Как избавиться от запаха

В холода эффективным решением для птицеводов может стать применение извести. При этом необходимо использовать не гашеную известь, а специализированную сельскохозяйственную известь, предназначенную для животноводства.

Как отмечает автор канала «Курочка», такая известь, производимая из дробленого известняка, является превосходным нейтрализатором запахов в курятнике.

Достаточно распределить всего несколько горстей такой извести по полу, чтобы эффективно решить проблему избыточной влажности и аммиачного запаха в птичнике.

Ранее мы рассказали, зачем нужно развлекать кур.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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