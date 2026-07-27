Права на самокат и штраф за коляску: как в Петербурге планируют усмирить лихачей

Электросамокаты в Петербурге давно стали темой для жарких споров.
Но недавний случай в Северной столице перешел все границы здравого смысла: местный житель решил использовать самокат как тягач для детской коляски, в которой сидел ребенок.
Видео этого «поезда» быстро разлетелось по соцсетям и дошло до полиции.
Камеры видят всё
Многие думают: если на самокате нет номеров, то и поймать нарушителя невозможно. Это ошибка. Нашего «изобретателя» с коляской нашли быстро.
Помогли камеры системы «Безопасный город» и постоянный мониторинг интернета, сообщили в Госавтоинспекции города.
В итоге — протокол и штраф. Оказалось, что для наказания даже не обязательно ловить нарушителя за руку в момент поездки.
Хочешь кататься — сдавай на права
В ГАИ Петербурга настроены решительно. Главная идея сейчас — ввести для самокатчиков отдельную категорию водительских прав.
Логика проста: если ты выезжаешь на дорогу (пусть даже на тротуар) на мощном электрическом устройстве, ты должен знать правила.
Предполагается, что это будет работать так:
- Кикшеринг (аренда) не даст вам забронировать самокат, пока вы не загрузите фото прав.
- Привязка пойдет через «Госуслуги». Это исключит возможность анонимных поездок.
Дети и родительские карточки
Еще одна головная боль — подростки. Сейчас схема простая: ребенок просит покататься, родитель дает свою карту, привязывает её к приложению и уходит по своим делам.
В ГАИ хотят это прекратить. Ответственность за все художества детей на самокатах должна лежать на родителях.
Если ребенок нарушил ПДД или устроил аварию — отвечать (и платить) будет тот, кто оплатил поездку.
Что еще важно знать?
Пока новые законы только обсуждаются, в Петербурге уже действуют строгие правила. Напомним основные моменты, о которых многие забывают:
- Скорость: в большинстве районов города она программно ограничена до 15-20 км/ч, а в парках — до 10-15 км/ч.
- Вдвоем нельзя: можно получить штраф за поездку вдвоем на одном самокате (даже если это ваш ребенок).
- Пешеход всегда прав: на тротуаре главный — тот, кто идет пешком. Если самокатчик мешает людям, он обязан спешиться.
Ранее «Городовой» рассказывал, пора ли вводить права для электросамокатов.