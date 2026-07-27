Права на самокат и штраф за коляску: как в Петербурге планируют усмирить лихачей

Нарушителя нашли с помощью камер городского комплекса "Безопасный город".

Электросамокаты в Петербурге давно стали темой для жарких споров.

Но недавний случай в Северной столице перешел все границы здравого смысла: местный житель решил использовать самокат как тягач для детской коляски, в которой сидел ребенок.

Видео этого «поезда» быстро разлетелось по соцсетям и дошло до полиции.

Камеры видят всё

Многие думают: если на самокате нет номеров, то и поймать нарушителя невозможно. Это ошибка. Нашего «изобретателя» с коляской нашли быстро.

Помогли камеры системы «Безопасный город» и постоянный мониторинг интернета, сообщили в Госавтоинспекции города.

В итоге — протокол и штраф. Оказалось, что для наказания даже не обязательно ловить нарушителя за руку в момент поездки.

Хочешь кататься — сдавай на права

В ГАИ Петербурга настроены решительно. Главная идея сейчас — ввести для самокатчиков отдельную категорию водительских прав.

Логика проста: если ты выезжаешь на дорогу (пусть даже на тротуар) на мощном электрическом устройстве, ты должен знать правила.

Предполагается, что это будет работать так:

Кикшеринг (аренда) не даст вам забронировать самокат, пока вы не загрузите фото прав.

Привязка пойдет через «Госуслуги». Это исключит возможность анонимных поездок.

Дети и родительские карточки

Еще одна головная боль — подростки. Сейчас схема простая: ребенок просит покататься, родитель дает свою карту, привязывает её к приложению и уходит по своим делам.

В ГАИ хотят это прекратить. Ответственность за все художества детей на самокатах должна лежать на родителях.

Если ребенок нарушил ПДД или устроил аварию — отвечать (и платить) будет тот, кто оплатил поездку.

Что еще важно знать?

Пока новые законы только обсуждаются, в Петербурге уже действуют строгие правила. Напомним основные моменты, о которых многие забывают:

Скорость: в большинстве районов города она программно ограничена до 15-20 км/ч, а в парках — до 10-15 км/ч. Вдвоем нельзя: можно получить штраф за поездку вдвоем на одном самокате (даже если это ваш ребенок). Пешеход всегда прав: на тротуаре главный — тот, кто идет пешком. Если самокатчик мешает людям, он обязан спешиться.

Ранее «Городовой» рассказывал, пора ли вводить права для электросамокатов.