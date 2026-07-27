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1,5 тысячи тонн на одном канате: Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув выкатное поле «Газпром Арены»

Опубликовано: 27 июля 2026 15:52
 Проверено редакцией
1,5 тысячи тонн на одном канате: Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув выкатное поле «Газпром Арены»
1,5 тысячи тонн на одном канате: Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув выкатное поле «Газпром Арены»
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Для атлета это уже не первое достижение. 

Забудьте про супергероев из кино. В Петербурге живет настоящий человек из стали — Денис Вовк. На днях он сделал то, что раньше казалось безумием.

Денис в одиночку сдвинул с места огромное футбольное поле стадиона «Газпром Арена», сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Это не просто газон, а сложнейшая махина весом 1,5 тысячи тонн. Обычно её приводят в движение шесть мощных электромоторов, но в этот раз их заменили руки одного атлета.

Рекорд за 81 секунду

Зрители затаили дыхание, когда Денис начал тянуть платформу. Всего за 1 минуту и 21 секунду он протащил гигантское поле на 4 метра.

Чтобы вы понимали масштаб: это как если бы один человек решил сдвинуть целый многоэтажный дом.

Представители Международного союза стронгмена были на месте и официально подтвердили: это мировой рекорд. Такого до Дениса не делал никто.

Выкатное поле петербургского стадиона — это инженерное чудо. Таких конструкций в мире — единицы. Поле движется по специальным рельсам на сотнях катков.

Самое трудное здесь — преодолеть силу трения и заставить эту гору металла сдвинуться хотя бы на сантиметр. Денису это удалось.

Человек, который двигает поезда

Для Дениса Вовка такие трюки — привычное дело. Он уже давно «коллекционирует» невероятные достижения:

  • В 2024 году он первым в мире сдвинул скоростной поезд «Сапсан» весом 650 тонн.
  • До этого он вручную буксировал многотонные самолеты и корабли.

Этот рекорд на «Газпром Арене» в очередной раз доказал: границы возможностей человека существуют только в нашей голове.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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