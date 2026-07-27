Нейросети — это новый Excel: в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать

Умение работать с ИИ может поднять уровень дохода на 30%.

Еще год назад нейросети казались забавой для гиков. Сегодня это инструмент, который помогает зарабатывать на 30% больше. Причем вам не обязательно быть программистом.

Кому и сколько платят?

Самые большие деньги сейчас крутятся в аналитике данных.

Дата-сайентисты в среднем получают около 155 тысяч рублей, а топовые спецы — до четверти миллиона, пишет "ДП" со ссылкой на директора hh.ru по Северо-Западу Юлию Сахарову.

Но интересно другое. ИИ-навыки стали востребованы там, где их не ждали:

Продажи и работа с клиентами: медиана — 120 000 руб.

медиана — 120 000 руб. Маркетинг: около 100 000 руб.

около 100 000 руб. Строительство и недвижимость: 110 000 руб.

Работодатели готовы доплачивать за то, что вы сделаете работу быстрее и качественнее с помощью технологий.

За что на самом деле платят деньги?

Забудьте слово «промпт-инженер». Просто уметь писать запросы к нейросети уже мало. Ценность сотрудника сегодня считается по формуле «сэкономленное время».

Бизнесу важно, чтобы вы могли:

Понять, какую задачу можно отдать ИИ. Проверить результат (нейросети часто ошибаются). Встроить это в рабочий процесс, чтобы всё не развалилось через месяц.

Проще говоря, платят не за красивую картинку из нейросети, а за то, что вы освободили три часа рабочего времени и не потеряли в качестве.

«Вайб-кодинг»: программирование для гуманитариев

Раньше, чтобы создать приложение, нужно было учить сложный код годами. Сейчас наступает эпоха «вайб-кодинга», пишет издание, цитируя слова сооснователя университета "Зерокодер" Кирилла Пшинника.

Это когда вы объясняете компьютеру задачу на обычном русском (или английском) языке, а он сам пишет код под капотом.

Порог входа в IT рухнул. Теперь главное — логика и понимание того, как работает продукт, а не знание синтаксиса древних языков программирования.

ИИ как «надстройка» над вашим опытом

Нейросети лучше всего работают в руках профессионалов. Если вы классный логист и добавили к своим знаниям ИИ — вы вне конкуренции.

Для аналитиков знание ИИ повышает ценность на 30%. Для остальных профессий — в среднем на 5–10%. Это отличный способ либо поднять доход на текущем месте, либо быстро сменить профессию.

Что будет дальше?

К 2026 году более 60% россиян будут использовать нейросети в работе. Это станет таким же базовым навыком, как умение печатать на клавиатуре или пользоваться почтой.

Уже сейчас 75% людей называют ИИ самым важным цифровым навыком. Это больше не «фишка» для резюме, а способ остаться востребованным, когда рынок начнет меняться еще быстрее.

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