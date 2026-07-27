Городовой / Новости Петербурга / Нейросети — это новый Excel: в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Нейросети — это новый Excel: в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать

Опубликовано: 27 июля 2026 10:09
 Проверено редакцией
Нейросети — это новый Excel: в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать
Нейросети — это новый Excel: в Петербурге за навыки ИИ начали доплачивать
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Умение работать с ИИ может поднять уровень дохода на 30%.

Еще год назад нейросети казались забавой для гиков. Сегодня это инструмент, который помогает зарабатывать на 30% больше. Причем вам не обязательно быть программистом.

Кому и сколько платят?

Самые большие деньги сейчас крутятся в аналитике данных.

Дата-сайентисты в среднем получают около 155 тысяч рублей, а топовые спецы — до четверти миллиона, пишет "ДП" со ссылкой на директора hh.ru по Северо-Западу Юлию Сахарову.

Но интересно другое. ИИ-навыки стали востребованы там, где их не ждали:

  • Продажи и работа с клиентами: медиана — 120 000 руб.
  • Маркетинг: около 100 000 руб.
  • Строительство и недвижимость: 110 000 руб.

Работодатели готовы доплачивать за то, что вы сделаете работу быстрее и качественнее с помощью технологий.

За что на самом деле платят деньги?

Забудьте слово «промпт-инженер». Просто уметь писать запросы к нейросети уже мало. Ценность сотрудника сегодня считается по формуле «сэкономленное время».

Бизнесу важно, чтобы вы могли:

  1. Понять, какую задачу можно отдать ИИ.
  2. Проверить результат (нейросети часто ошибаются).
  3. Встроить это в рабочий процесс, чтобы всё не развалилось через месяц.

Проще говоря, платят не за красивую картинку из нейросети, а за то, что вы освободили три часа рабочего времени и не потеряли в качестве.

«Вайб-кодинг»: программирование для гуманитариев

Раньше, чтобы создать приложение, нужно было учить сложный код годами. Сейчас наступает эпоха «вайб-кодинга», пишет издание, цитируя слова сооснователя университета "Зерокодер" Кирилла Пшинника.

Это когда вы объясняете компьютеру задачу на обычном русском (или английском) языке, а он сам пишет код под капотом.

Порог входа в IT рухнул. Теперь главное — логика и понимание того, как работает продукт, а не знание синтаксиса древних языков программирования.

ИИ как «надстройка» над вашим опытом

Нейросети лучше всего работают в руках профессионалов. Если вы классный логист и добавили к своим знаниям ИИ — вы вне конкуренции.

Для аналитиков знание ИИ повышает ценность на 30%. Для остальных профессий — в среднем на 5–10%. Это отличный способ либо поднять доход на текущем месте, либо быстро сменить профессию.

Что будет дальше?

К 2026 году более 60% россиян будут использовать нейросети в работе. Это станет таким же базовым навыком, как умение печатать на клавиатуре или пользоваться почтой.

Уже сейчас 75% людей называют ИИ самым важным цифровым навыком. Это больше не «фишка» для резюме, а способ остаться востребованным, когда рынок начнет меняться еще быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строится метро в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью