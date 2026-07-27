От +28 до +20 и обратно: петербуржцам обещают сухой финал июля и «окно» для проветривания

Петербуржцы смогут немного отдохнуть от жары.

Понедельник в Петербурге выдался по-настоящему курортным. Сегодня в городе жарко: термометры показывают до +26…+28 градусов. Осадков днем практически не будет.

Дожди сейчас «зависли» над Финским заливом. Если они и доберутся до города, то только к вечеру и пройдут лишь местами.

Передышка в середине недели

Как рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, уже завтра, во вторник, погода начнет меняться.

К нам заглянет циклон со стороны Финляндии. Он принесет с собой кратковременные дожди и освежающий западный ветер.

Среда станет самым прохладным днем рабочей недели. Температура опустится до комфортных +20…+22 градусов. Это отличная возможность проветрить квартиры и передохнуть от зноя.

Возвращение летнего зноя

Долго прохлада не продержится. Уже в четверг солнце начнет припекать сильнее, а в пятницу в город вернется полноценная жара — ждем до +25…+27 градусов.

Атмосферное давление пойдет вверх, тучи рассеются. Влияние циклона закончится, и инициативу перехватит антициклон.

Что ждать до конца месяца

Хорошие новости для тех, кто не любит сырость: до конца июля в Петербурге установится сухая погода. Серьезных ливней не прогнозируют.

Температурный фон может немного снизиться, но зонтики вам вряд ли понадобятся.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики ждут +28 в Петербурге и резкое падение давления.