Скандинавский «привет» и температура выше нормы: синоптики ждут +28 в Петербурге и резкое падение давления

В Петербург пришло настоящее лето, и оно решило задержаться. Сегодня в городе необычайно жарко — столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов.
Это на 3-4 градуса выше того, к чему мы привыкли, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Всему виной теплый воздух из Скандинавии, который плотно обосновался в Северной столице.
Жара не без сюрпризов
Солнце будет радовать не весь день. Уже после обеда небо может затянуться облаками. Местами пройдут короткие, но бодрые дожди, а где-то может даже хорошенько прогреметь гроза.
Ветер при этом останется теплым, южным, так что прохлады он особо не принесет.
Берегите голову: давление падает
Если вы сегодня чувствуете легкую слабость или сонливость — не удивляйтесь. Атмосферное давление начало активно падать и сейчас составляет 749 мм рт. ст. Это заметно ниже нормы.
Метеозависимым людям стоит быть к себе повнимательнее: пейте больше воды и не перенапрягайтесь.
Завтра станет легче
Хорошие новости для тех, кто плохо переносит жару: во вторник наступит передышка. Температура упадет до комфортных +20…+22 градусов.
Дожди и грозы никуда не денутся, но дышать в городе станет намного легче.
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