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Скандинавский «привет» и температура выше нормы: синоптики ждут +28 в Петербурге и резкое падение давления

Опубликовано: 27 июля 2026 09:17
 Проверено редакцией
Скандинавский «привет» и температура выше нормы: синоптики ждут +28 в Петербурге и резкое падение давления
Скандинавский «привет» и температура выше нормы: синоптики ждут +28 в Петербурге и резкое падение давления
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Жаркая погода окутает Северную столицу. 

В Петербург пришло настоящее лето, и оно решило задержаться. Сегодня в городе необычайно жарко — столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов.

Это на 3-4 градуса выше того, к чему мы привыкли, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Всему виной теплый воздух из Скандинавии, который плотно обосновался в Северной столице.

Жара не без сюрпризов

Солнце будет радовать не весь день. Уже после обеда небо может затянуться облаками. Местами пройдут короткие, но бодрые дожди, а где-то может даже хорошенько прогреметь гроза.

Ветер при этом останется теплым, южным, так что прохлады он особо не принесет.

Берегите голову: давление падает

Если вы сегодня чувствуете легкую слабость или сонливость — не удивляйтесь. Атмосферное давление начало активно падать и сейчас составляет 749 мм рт. ст. Это заметно ниже нормы.

Метеозависимым людям стоит быть к себе повнимательнее: пейте больше воды и не перенапрягайтесь.

Завтра станет легче

Хорошие новости для тех, кто плохо переносит жару: во вторник наступит передышка. Температура упадет до комфортных +20…+22 градусов.

Дожди и грозы никуда не денутся, но дышать в городе станет намного легче.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет погода на старте новой рабочей недели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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