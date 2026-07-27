Особенности советского отдыха, которых сейчас не хватает: знакомы всем, кто родился в СССР

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” назвала привычки советского отдыха, которых уже нет сейчас.
Отпуск в поезде
Сейчас многие россияне рассматривают перемещение на поезде как неудобство, но раньше все было иначе. Именно с поезда начинался отпуск, ведь советские люди относились к этому транспорту проще. Они общались с соседями по вагону, покупали еду на станциях и точно не скучали.
Подготовка к поездке
Сейчас билеты, бронь, кроссворды, карты помещаются в смартфоне, поэтому не приходится брать ничего лишнего. В СССР к длительным поездкам готовились заранее, так как был риск что-то оставить.
Санаторный режим
“Подъём, завтрак, процедуры, обед, тихий час, прогулка, ужин, вечерняя программа. Всё расписано, всё за тебя решено. Сейчас это звучит как ограничение. В современном отпуске ты сам себе логист: где поесть, куда сходить, что забронировать, что успеть посмотреть, чтобы «не зря съездили». Но от такого режима быстрее устаешь”, - сообщает источник.
Легкие знакомства
В Советском Союзе туристы легко общались с посторонними людьми, поэтому отдых всегда проходил интересно. Сейчас путешественник может за весь отпуск поговорить только с сотрудниками отеля.
Личный опыт
В детстве я всегда ездила с родителями на море. Меня удивляло, как близкие легко находят общий язык с попутчиками, соседями по санаторию и т.д. Семьи успевали подружиться, после чего начинали переписываться по почте.
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