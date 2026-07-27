Зашел в палату и тихо сполз по стеночке: американец попал в русскую больницу - что его удивило больше всего

Российская медицина глазами иностранца: развенчиваем стереотипы.

Многие россияне привыкли критиковать отечественное здравоохранение, вспоминая советские очереди и равнодушный персонал. Но как выглядит наша медицина со стороны тех, кто вырос в других системах?

Иногда взгляд иностранца помогает увидеть реальные плюсы, о которых мы даже не задумываемся. Обычный случай из больничной практики, о котором рассказал автор блога «Стеклянная сказка», наглядно демонстрирует, насколько сильно стереотипы расходятся с действительностью.

Как стереотипы сталкиваются с реальностью

Американец, приехавший в российский город в командировку, был уверен, что попадет в средневековый лазарет с водкой вместо анестезии. Увидев чистые коридоры, современное оборудование и приветливый персонал, он испытал культурный шок.

Особенно его поразила операционная с аппаратом УЗИ и лазерным дроблением камней – процедура, которую он откладывал в США из-за космических цен. Вместо ожидаемых застенков он получил полноценную диагностику и лечение без единого намека на халатность.

Организация помощи и отношение к пациентам

В российском стационаре иностранец столкнулся с системой, где все работает четко и бесплатно для него, как для иностранного гражданина. Ему провели обследование, назначили дробление камня и обеспечили послеоперационный уход. Медсестры успокаивали его, а главный вопрос "Сколько это будет стоить?" получал неизменный ответ: "Не беспокойтесь". Питание в столовой, пусть и простое, оказалось включено в пребывание, а друзья приносили дополнительную еду.

Сравнение с американской системой

За четыре дня в больнице у американца полностью изменилось восприятие российской медицины. Он признал: в США без страховки не дадут даже стакан воды, а даже с ней пациент доплачивает тысячи долларов. Для сравнения, аналогичная операция в США обошлась бы ему:

диагностика – около 3700 долларов;

сама операция – примерно 9000 долларов;

пребывание и лечение – еще 5000–7000 долларов.

При этом перелом руки год назад обошелся ему в 2500 долларов доплаты. Российская бесплатная помощь стала для него откровением.

Вывод

Российская медицина сильно изменилась за последние годы, и бесплатный доступ к качественной помощи – ее главный козырь. Не верьте устаревшим стереотипам, оценивайте систему по фактам, и вы увидите, что у нас есть чем гордиться.

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