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Готовлю варенье без ягод и фруктов - использую для этого другой ингредиент: объедение

Опубликовано: 27 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю варенье без ягод и фруктов - использую для этого другой ингредиент: объедение
Готовлю варенье без ягод и фруктов - использую для этого другой ингредиент: объедение
Городовой ру
Как приготовить варенье из моркови

Морковь подойдёт не только для супа, гарнира, но и для приготовления варенья. Для этого десерта понадобится всего несколько ингредиентов. Портал "Аймкук" рассказал о рецепте подробнее.

Ингредиенты:

  • морковь - 500 г;
  • сахар - 500 г;
  • апельсин - 1 штука;
  • корица - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Морковь вымыть, почистить и натереть на мелкой тёрке. Выложить её в кастрюлю с толстым дном. Добавить сахар.

С апельсина счистить цедру, выложить к остальным ингредиентам. Из мякоти выжать сок, перелить в кастрюлю.

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и уменьшить огонь. Готовить в течение 30 минут, постоянно помешивая массу. При желании можно добавить немного воды. За 5 минут до готовности добавить корицу.

Готовое варенье выложить в банки, закрыть крышками и дать остыть. Хранить варенье в холодильнике.

Личный опыт

Варенье после приготовления приобретает фруктовый вкус, поэтому даже не возникнет ощущения, что оно сделано из моркови.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить индийские лепешки.

Автор:
Полина Аксенова
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