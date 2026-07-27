Готовлю варенье без ягод и фруктов - использую для этого другой ингредиент: объедение

Морковь подойдёт не только для супа, гарнира, но и для приготовления варенья. Для этого десерта понадобится всего несколько ингредиентов. Портал "Аймкук" рассказал о рецепте подробнее.
Ингредиенты:
- морковь - 500 г;
- сахар - 500 г;
- апельсин - 1 штука;
- корица - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Морковь вымыть, почистить и натереть на мелкой тёрке. Выложить её в кастрюлю с толстым дном. Добавить сахар.
С апельсина счистить цедру, выложить к остальным ингредиентам. Из мякоти выжать сок, перелить в кастрюлю.
Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и уменьшить огонь. Готовить в течение 30 минут, постоянно помешивая массу. При желании можно добавить немного воды. За 5 минут до готовности добавить корицу.
Готовое варенье выложить в банки, закрыть крышками и дать остыть. Хранить варенье в холодильнике.
Личный опыт
Варенье после приготовления приобретает фруктовый вкус, поэтому даже не возникнет ощущения, что оно сделано из моркови.
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