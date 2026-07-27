Вываривать полотенца больше не нужно: кладу 2 ложки в таз – достаю белоснежными

Серый налет и застарелые пятна на кухонных полотенцах не исчезают даже после множества стирок. Вываривание отнимает время и портит волокна, сокращая срок службы ткани. Существует щадящий метод, восстанавливающий белизну без лишних хлопот. Достаточно воспользоваться доступным аптечным средством, мягко растворяющим загрязнения, пишет PG21.
Подготовка раствора
Наполните таз горячей водой, добавьте две столовые ложки борной кислоты и тщательно перемешайте. Полностью погрузите сухие полотенца в раствор, убедившись, что ткань покрыта целиком. Оставьте на два часа – этого времени достаточно для расщепления въевшихся загрязнений.
Завершающая стирка
По окончании замачивания слегка отожмите изделия и отправьте в стиральную машину с обычным порошком. Дополнительные пятновыводители не потребуются. После цикла ткань заметно посветлеет, исчезнет серость, а структура останется мягкой и плотной.
Другие способы применения
Борную кислоту используют также для:
- удаления накипи в чайниках и кастрюлях;
- очистки сковородок от жира;
- устранения запахов в раковине и шкафах.
Соблюдайте дозировку и не превышайте время замачивания, чтобы сохранить качество тканей.
Личный опыт
Автор "Городового" Алина Владимиров попробовала метод на старых бабушкиных полотенцах – желтизна исчезла полностью без трения и кипячения. Теперь только так спасаю любимые вафельные комплекты.
Вывод
Замачивание в растворе борной кислоты – простой и безопасный способ вернуть белизну полотенцам, экономящий время и продлевающий жизнь ткани. Регулярное применение избавит от серости и стойких пятен навсегда.
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