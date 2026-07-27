Вываривать полотенца больше не нужно: кладу 2 ложки в таз – достаю белоснежными

Новости по теме

100 г в воду - и тюль сияет белизной: проверенный рецепт замачивания

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Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

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Замачиваю в соли и стираю с содой — и полотенца мягкие и пушистые

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Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

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Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая

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