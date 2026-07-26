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Как немцы экономят деньги - основные правила: для россиян это покажется дикостью

Опубликовано: 26 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как немцы экономят деньги - основные правила: для россиян это покажется дикостью
Как немцы экономят деньги - основные правила: для россиян это покажется дикостью
Legion-Media
Немцы представляются многим богатыми людьми, которые привыкли много тратить. Но реальность выглядит иначе, так как местные не представляют жизни без экономии.

У немцев большие зарплаты, но значительная часть уходит на жилье, налоги и продукты, поэтому им приходится экономить. Некоторые правила жизни местных могут удивить россиян.

Топят только жилые комнаты

Зимой в домах у немцев не бывает жарко или тепло. Они привыкли экономить на этом, из-за чего ходят дома в кофтах, теплых носках. Местные отапливают только кухню, гостиную и спальню. Некоторые комнаты закрываются на всю зиму без отопления.

Устанавливают ставни и жалюзи

Сложно найти немцев, у которых есть кондиционер в доме, ведь они привыкли использовать жалюзи и ставни. Они защищают комнаты от солнечного света без лишних трат на электроэнергию.

Используют бочку для дождевой воды

“В Германии есть отдельный налог — за то, что дождевая вода с участка стекает в общественную канализацию. В зависимости от региона за год набегает от 150 до 200 евро на семью. Логичный ответ — бочка под водостоком: собранную воду используют для полива и мытья машины, и сразу экономят и на налоге, и на счёте за воду”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Обращаются в бесплатные мастерские

Россияне привыкли избавляться от сломанной техники, но немцы относят ее в бесплатный ремонт, которым обычно занимаются волонтеры.

Личный опыт

Когда я приезжала в Германию, то обратила внимание, что местные жители сдают бутылки. Оказалось, что за это они получают небольшие суммы денег. За месяц может набежать приличная сумма.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем немки отличаются от россиянок.

Автор:
Полина Аксенова
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