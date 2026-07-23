Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало

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Немка выдала всю подноготную жизни в Германии: что естественно, то не безобразно - ни стыда ни совести

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Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время

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Депутаты Госдумы напомнили об обязанности УК менять коммуникации в квартирах жильцов бесплатно

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Месяц прожила в немецкой семье - смогла сделать выводы о Германии: туристы этого не видят

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Живу 2 года в Германии - до сих пор не могу привыкнуть к этим вещам: у россиян так не принято

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