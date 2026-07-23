Городовой / Полезное / Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики предупредили: Алтай накрыло ливнями, Урал сохнет, в центре грозы — готовьтесь к контрастам Полезное
Прохлада на привязи у циклона: синоптик объяснил, как уходящий вихрь мешает Петербургу согреться Новости Петербурга
Итальянская намазка, покорившая весь мир: съедается за один укус — готовится моментально Полезное
Весам - принятие решений, Рыбам - улучшение заработка: денежный гороскоп на 24 июля 2026 года - коснется всех Полезное
30 дней в Поднебесной: ловим бесплатный отель в Чэнду и летим на Хайнань без бумажной волокиты Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало

Опубликовано: 23 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало
Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало
Городовой ру
Культура российских и немецких женщин очень сильно отличается друг от друга. Это заметно, если прожить в Германии хотя бы несколько недель.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” гостила в Германии у своих знакомых в течение месяца, после чего она смогла сделать выводы о местных женщинах. Их жизнь сильно отличается от россиянок.

Покупка готовой еды

В Германии женщины не привыкли готовить ежедневно, поэтому иногда они покупают готовые салаты, полуфабрикаты, заказывают еду из доставок. Мужчины спокойно относятся к такому желанию спутницы, ничего не требуют из еды.

Разделение обязанностей

Бытовые обязанности в немецких семьях всегда делятся. Кто-то может готовить ужин и мыть посуду, другой член семьи - убираться, постирать вещи. Женщина никогда не требует от мужчины что-то починить, поэтому чаще всего в таких случаях они обращаются к мастеру.

Простое отношение к внешности

Немки могут легко выйти из дома с грязными волосами, без косметики и в растянутых штанах. Они ухаживают за собой, но делают это не так активно, как россиянки. Именно поэтому русские женщины всегда выделяются на фоне немок.

Не требуют у мужчины оплаты счета

“В Германии нормально разделить счет пополам, оплатить что-то по очереди или договориться, кто за что отвечает. Для многих женщин это не унижение, а обычная финансовая самостоятельность. Они не ждут, что мужчина должен закрывать все их расходы просто потому, что он мужчина”, - сообщает источник.

Личный опыт

При посещении Германии я быстро стала понимать, как определять немок среди бесчисленных толп людей. Это помогало мне при общении с ними, когда требовались подсказки или какая-либо информация.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие странные продукты нравятся немцам.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью