Чем немки отличаются от россиянок - заметно практически сразу: отношение к внешности - только начало

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” гостила в Германии у своих знакомых в течение месяца, после чего она смогла сделать выводы о местных женщинах. Их жизнь сильно отличается от россиянок.
Покупка готовой еды
В Германии женщины не привыкли готовить ежедневно, поэтому иногда они покупают готовые салаты, полуфабрикаты, заказывают еду из доставок. Мужчины спокойно относятся к такому желанию спутницы, ничего не требуют из еды.
Разделение обязанностей
Бытовые обязанности в немецких семьях всегда делятся. Кто-то может готовить ужин и мыть посуду, другой член семьи - убираться, постирать вещи. Женщина никогда не требует от мужчины что-то починить, поэтому чаще всего в таких случаях они обращаются к мастеру.
Простое отношение к внешности
Немки могут легко выйти из дома с грязными волосами, без косметики и в растянутых штанах. Они ухаживают за собой, но делают это не так активно, как россиянки. Именно поэтому русские женщины всегда выделяются на фоне немок.
Не требуют у мужчины оплаты счета
“В Германии нормально разделить счет пополам, оплатить что-то по очереди или договориться, кто за что отвечает. Для многих женщин это не унижение, а обычная финансовая самостоятельность. Они не ждут, что мужчина должен закрывать все их расходы просто потому, что он мужчина”, - сообщает источник.
Личный опыт
При посещении Германии я быстро стала понимать, как определять немок среди бесчисленных толп людей. Это помогало мне при общении с ними, когда требовались подсказки или какая-либо информация.
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