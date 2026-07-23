Прохлада на привязи у циклона: синоптик объяснил, как уходящий вихрь мешает Петербургу согреться

Пока лето в Северной столице на паузе.

Петербург остается верен себе. Пока в других регионах изнывают от жары, в Северной столице воцарилась классическая «курортная» прохлада.

Виной всему огромный циклон. Сейчас он медленно уходит в сторону Архангельской области, но всё еще диктует нам свои правила, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погода для прогулок, а не для пляжа

Надеяться на изнуряющий зной сегодня не стоит. В городе столбики термометров покажут скромные +18…+20°. В Ленинградской области будет чуть контрастнее — от +16 до +21°.

Для середины лета такие цифры считаются низкими. Мы отстаем от климатической нормы на пару-тройку градусов.

Небо будет «пестрым»: то выглянет солнце, то набегут тучи. И, конечно, не обойдется без коротких дождей. Они пройдут местами, так что зонт лучше держать под рукой.

Что с ветром и давлением

Дует типичный западный ветер. Скорость умеренная — 4–9 м/с. Он приносит влагу с Балтики, поэтому воздух кажется свежим и бодрящим.

Атмосферное давление начало расти, но оно всё еще ниже привычных значений. Для многих это значит легкую сонливость или «тяжелую» голову.

Сейчас на барометрах 757 мм рт. ст. — это чуть ниже нормы для нашего региона.

Есть ли надежда на потепление?

Хорошие новости: к концу недели станет немного комфортнее. В пятницу воздух прогреется уже до +22°. Это почти идеальная температура для города.

Но циклон просто так не сдастся — кратковременные дожди сохранятся и завтра.

Краткий совет: Одевайтесь многослойно. Футболка плюс легкая ветровка — идеальный набор для сегодняшнего Петербурга.

И не расстраивайтесь из-за отсутствия жары, зато дышится в городе сейчас очень легко!

Ранее «Городовой» рассказывал, какую погоду принес в Петербург циклон.