Газовщики заставляют менять газовую плиту: как законно защитить свои интересы

Знакомая картина: мастер осматривает плиту и сразу выдаёт вердикт — «оборудование старое, опасно, меняйте». Звучит категорично, но не всегда это окончательное решение.
Когда плиту точно придётся менять
Основания прописаны в Постановлении № 410. К обязательным случаям относят:
- истёк срок службы, указанный производителем (его ищут в паспорте или руководстве);
- плита признана неремонтопригодной — в акте должны быть конкретные дефекты (утечка, коррозия, поломка кранов и т. п.);
- закончился срок службы гибкой подводки — но это не повод менять всю плиту;
- собственник сам решил обновить технику.
Важно: отсутствие газ-контроля само по себе не является поводом для обязательной замены, если модель изначально шла без этой функции.
Кто платит за новую плиту
Тут всё зависит от статуса жилья. Если квартира муниципальная, выясните, чья собственность — ваша или города. В первом случае платит владелец, во втором — муниципалитет. В отдельных регионах бывают льготы — их стоит уточнить в соцзащите.
Вывод
Требование заменить плиту — не приговор. Главное — опираться на документы и не подписывать ничего в спешке. Если основание спорное, всегда можно запросить обоснование и оспорить решение. Спокойный разбор ситуации экономит и деньги, и нервы. Об этом сообщает канал "Новый очаг" (18+).
Мнение россиян
«Мастер сразу начал про опасность и новую плиту, а я попросила акт — в нём даже модель не совпала с моей, вопрос быстро сняли».
«Держу паспорт плиты на видном месте: как только заходит газовщик, сразу показываю — меньше лишних разговоров».
«Думала, что за старую плиту всегда платит жилец, а оказалось: если она муниципальная, замену должен организовать собственник».
Ранее «Городовой» рассказывал, когда батарею должна менять управляющая компания бесплатно.