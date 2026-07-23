«Лимит исчерпан»: почему в Ленобласти перестали расти цены на домики и глэмпинги

Те времена, когда свободный домик на выходные нужно было ловить за месяц, кажется, остались в прошлом.

Лето 2026 года преподнесло неприятный сюрприз владельцам загородных отелей и глэмпингов Ленинградской области.

Цены уперлись в потолок

Последние годы стоимость отдыха в Ленобласти росла как на дрожжах. Но этим летом наступил предел. Люди просто не готовы платить за ночь в лесу больше 15–16 тысяч рублей.

Если в прошлые годы цены подпрыгивали на 18%, то сейчас они стоят на месте. В мае стоимость проживания даже символически упала.

"Фонтанка" опросила владельцов бизнеса, и они признаются: «деликатное повышение» — это максимум, что они могут себе позволить, иначе гости просто не приедут.

Бензиновый страх и закрытое небо

Проблемы пришли откуда не ждали. Перебои с бензином на заправках и сложности с логистикой заставили многих петербуржцев отказаться от поездок на машине.

Люди боятся застрять на трассе с пустым баком.

С туристами из других регионов еще сложнее. Закрытые аэропорты на юге и общая транспортная неразбериха отсекают тех, кто раньше готов был лететь в Петербург ради эко-отдыха.

Короткие поездки вместо полноценного отпуска

Поведение туристов резко изменилось. Раньше на базы отдыха приезжали на неделю, теперь — максимум на пару дней.

Люди экономят и часто выбирают формат «одного дня»: погулять по Выборгу или лесу и вечером вернуться домой.

Бронировать стали в самый последний момент. Если раньше «горящее предложение» за пару дней было редкостью, то сейчас это норма.

Слишком много конкуренции

За последние годы глэмпинги на Карельском перешейке росли как грибы после дождя. Сейчас предложений стало больше, чем желающих отдохнуть.

Новые проекты переманивают клиентов агрессивной рекламой, а крупные сайты-агрегаторы (вроде «Яндекса» или «Островка») забирают себе огромные комиссии, оставляя владельцев отелей с минимальной прибылью.

Что в итоге?

Загородный отдых перестал быть «золотой жилой». Владельцы бюджетных баз еще пытаются поднимать цены из-за дорогого электричества, но элитные курорты вынуждены затягивать пояса.

Для нас, обычных туристов, в этом есть плюс: за клиента снова начали бороться. Но есть и риск: если доходы отелей продолжат падать, качество сервиса может пойти вслед за ними.

Пока же совет простой: если планировали отдых — сейчас самое время торговаться и искать бонусы.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каких городах Китая отдыхают российские туристы.