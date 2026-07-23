Дождевая лотерея: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется настоящее лето

Дожди окутали регион.

Погода в Петербурге снова капризничает, и подстраиваться придется нам, а не наоборот.

Циклон за циклоном

Над городом сейчас настоящая «очередь» из циклонов. Один уходит, другой тут же занимает его место. Атмосферное давление низкое, и расти оно пока не собирается.

Солнечный антициклон заглянет к нам только к самому концу месяца. Вот тогда и установится стабильно ясная погода, рассказала в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Будет ли холодно?

Хорошая новость: арктического холода не ждем. Температура вполне комфортная для прогулок.

Днем: сегодня около +20°C , а к воскресенью и понедельнику потеплеет до +25°C .

сегодня около , а к воскресенью и понедельнику потеплеет до . Ночью: стабильно +13…+15°C.

Это классическое питерское лето — не жара, но и не осень.

Дождевая лотерея

Главный минус ближайших дней — серое небо и вечные дожди. Но есть нюанс: осадки будут кратковременными и очень локальными.

В Петербурге это работает как лотерея. К примеру, этой ночью на севере города было сухо, а на юго-востоке налило приличные лужи.

Предсказать до метра, где ливанет, невозможно. Условия для формирования туч есть повсюду, так что зонт — ваш лучший друг.

Когда ловить солнце?

Если вы не любите мокнуть, выбирайте для прогулок правильное время. По прогнозам, меньше всего шансов попасть под дождь будет:

Сегодня в течение дня. В воскресенье. В понедельник.

Не ждите идеального чистого неба. Настраивайтесь на переменчивую погоду, ловите теплые моменты и не убирайте далеко дождевики. Настоящее затишье придет только через неделю.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург спрятался от природных катастроф за своими дождями.