Пока другие плавятся и тонут: Петербург спрятался от природных катастроф за своими дождями

Мы привыкли ругать Петербург за вечные дожди, серое небо и отсутствие солнца.
Но пока мир содрогается от аномальной жары и разрушительных ураганов, выяснилось: наш климат — один из самых стабильных и безопасных в стране.
Ученые называют Северо-Запад «тихой гаванью». И вот почему.
Где в России погода «сходит с ума»
Ежегодно в России фиксируют больше 370 опасных природных явлений. Но распределяются они очень несправедливо.
Если смотреть на карту, то самыми опасными стали Центральная Россия и Северный Кавказ. Здесь на каждые 100 тысяч квадратных метров приходится максимум смерчей, наводнений и засух.
Если же брать общие цифры, то из-за своих гигантских размеров лидируют Сибирь и Дальний Восток.
На этом фоне Петербург и Мурманск выглядят курортами для тех, кто ценит спокойствие. У нас почти не бывает разрушительных катаклизмов, пишут "Новые Известия" со ссылкой на Ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрея Киселева.
Наши дожди — это просто сырость, а не катастрофа.
Почему Петербургу так повезло?
Эксперты объясняют: наш регион защищает близость к Атлантике. Океан работает как огромный кондиционер. Он сглаживает резкие перепады температур.
В то время как остальная Россия прогревается в 2,5 раза быстрее, чем планета в среднем, Северо-Запад держится увереннее всех.
У нас редко случается «блокирующий антициклон» — это та самая неподвижная жара, которая неделями душит города и вызывает лесные пожары.
Что происходит с летом в этом году?
Многие жалуются, что июль 2026-го выдался прохладным. Но цифры говорят об обратном. Средняя температура месяца в Петербурге сейчас — около +19,2°. Это даже чуть выше нормы.
Просто мы еще помним аномальный 2021 год, когда город плавился при +30°. Нынешнее лето — это как раз «здоровый» петербургский климат.
Дождей выпало ровно столько, сколько нужно природе, а солнце светило 70% положенного времени.
Хорошие новости на ближайшие дни
Если вы соскучились по теплу, подождите еще немного. Синоптики обещают, что в конце июля солнце вернется в город. Тучи разойдутся, и мы наверстаем норму по ясным дням.
Итог прост: если вам надоели новости о погодных апокалипсисах, Петербург — лучшее место для жизни. Да, здесь может быть мокро, зато ваш дом не унесет ураганом и не затопит по крышу.
На фоне глобальных перемен наша предсказуемая прохлада — это настоящая роскошь.
Ранее «Городовой» рассказывал, как уходящий вихрь мешает Петербургу согреться.