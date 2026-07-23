Пока другие плавятся и тонут: Петербург спрятался от природных катастроф за своими дождями

Петербург менее подвержен катаклизмам, которые происходят в других регионах России.

Мы привыкли ругать Петербург за вечные дожди, серое небо и отсутствие солнца.

Но пока мир содрогается от аномальной жары и разрушительных ураганов, выяснилось: наш климат — один из самых стабильных и безопасных в стране.

Ученые называют Северо-Запад «тихой гаванью». И вот почему.

Где в России погода «сходит с ума»

Ежегодно в России фиксируют больше 370 опасных природных явлений. Но распределяются они очень несправедливо.

Если смотреть на карту, то самыми опасными стали Центральная Россия и Северный Кавказ. Здесь на каждые 100 тысяч квадратных метров приходится максимум смерчей, наводнений и засух.

Если же брать общие цифры, то из-за своих гигантских размеров лидируют Сибирь и Дальний Восток.

На этом фоне Петербург и Мурманск выглядят курортами для тех, кто ценит спокойствие. У нас почти не бывает разрушительных катаклизмов, пишут "Новые Известия" со ссылкой на Ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрея Киселева.

Наши дожди — это просто сырость, а не катастрофа.

Почему Петербургу так повезло?

Эксперты объясняют: наш регион защищает близость к Атлантике. Океан работает как огромный кондиционер. Он сглаживает резкие перепады температур.

В то время как остальная Россия прогревается в 2,5 раза быстрее, чем планета в среднем, Северо-Запад держится увереннее всех.

У нас редко случается «блокирующий антициклон» — это та самая неподвижная жара, которая неделями душит города и вызывает лесные пожары.

Что происходит с летом в этом году?

Многие жалуются, что июль 2026-го выдался прохладным. Но цифры говорят об обратном. Средняя температура месяца в Петербурге сейчас — около +19,2°. Это даже чуть выше нормы.

Просто мы еще помним аномальный 2021 год, когда город плавился при +30°. Нынешнее лето — это как раз «здоровый» петербургский климат.

Дождей выпало ровно столько, сколько нужно природе, а солнце светило 70% положенного времени.

Хорошие новости на ближайшие дни

Если вы соскучились по теплу, подождите еще немного. Синоптики обещают, что в конце июля солнце вернется в город. Тучи разойдутся, и мы наверстаем норму по ясным дням.

Итог прост: если вам надоели новости о погодных апокалипсисах, Петербург — лучшее место для жизни. Да, здесь может быть мокро, зато ваш дом не унесет ураганом и не затопит по крышу.

На фоне глобальных перемен наша предсказуемая прохлада — это настоящая роскошь.

Ранее «Городовой» рассказывал, как уходящий вихрь мешает Петербургу согреться.