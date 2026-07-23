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Шторм против вековых дубов: число пострадавших деревьев от урагана в Павловском парке увеличилось

Опубликовано: 23 июля 2026 10:51
 Проверено редакцией
Шторм против вековых дубов: число пострадавших деревьев от урагана в Павловском парке увеличилось
Шторм против вековых дубов: число пострадавших деревьев от урагана в Павловском парке увеличилось
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Шторм прошел над Петербургом и областью 11 июля. 

Природа иногда бывает жестокой. Ураган, пронесшийся над Петербургом 11 июля, нанес Павловскому парку самый тяжелый удар за последние тридцать лет.

Тысяча деревьев «в минусе»

Сначала казалось, что пострадало несколько сотен стволов. Но когда специалисты начали обходить отдаленные участки, цифры поползли вверх. На сегодняшний день в списке потерь — 1 024 дерева, сообщает 78.ru.

Работы по расчистке идут каждый день. Только в одном районе «Белая Береза» недавно нашли еще почти сотню рухнувших деревьев.

Парк буквально «прочесывают», чтобы убрать опасные ветки, которые могут упасть в любой момент.

Потеряли историю, а не просто лес

Для Павловска это не просто статистика. Погибли деревья, которые помнили еще первых владельцев парка. Под ударом оказались знаменитые аллеи: Ботаническая, Липецкая и Пильбашенная.

Особенно жалко старый дуб у реки Славянки. Специалисты два года лечили его и буквально боролись за его жизнь, но шквалистый ветер оказался сильнее.

Пейзаж парка изменился навсегда — те самые виды, которые рисовали художники, теперь выглядят иначе.

Чудо в разгар стихии

Несмотря на поваленные вековые дубы, есть и хорошие новости. Во-первых, никто из людей не пострадал.

Во-вторых, ураган чудом пощадил знаменитые павильоны и памятники архитектуры. Весь урон пришелся именно на зеленый фонд.

Парк постепенно приходит в себя. После полной расчистки начнется долгий процесс восстановления.

Ранее «Городовой» рассказывал, как за одну ночь Павловск потерял 200 деревьев и 30 лет истории.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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