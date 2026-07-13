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Спасенный дуб не выдержал «суперциклона»: как за одну ночь Павловск потерял 200 деревьев и 30 лет истории

Опубликовано: 13 июля 2026 10:59
 Проверено редакцией
Спасенный дуб не выдержал «суперциклона»: как за одну ночь Павловск потерял 200 деревьев и 30 лет истории
Спасенный дуб не выдержал «суперциклона»: как за одну ночь Павловск потерял 200 деревьев и 30 лет истории
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Непогода на выходных изменила облик парков. 

Лето 2026 года принесло Петербургу настоящий погодный апокалипсис. То, что начиналось как обычный ливень, превратилось в мощнейший ураган.

Больше всего досталось жемчужине пригородов — Павловскому парку.

Трагедия в Павловске: минус 200 деревьев

Сотрудники музея-заповедника не скрывают эмоций: парк выглядит так, будто по нему прошлись тяжелой техникой. Ураган уничтожил более 200 деревьев. И это не просто «дрова», а живая история.

Погибли вековые дубы и липы на главных аллеях. Самая большая потеря — знаменитый «могучий дуб» у реки Славянки. Два года назад его буквально выхаживали, лечили и спасали.

Но против ветра скоростью 25 м/с он не устоял. Парк закрыли на экстренную уборку — сейчас там опасно просто находиться.

Что это было: эффект «двойного удара»

Синоптики объясняют: 11 июля на город обрушился «суперциклон». Это редкое и страшное явление, когда два вихря сливаются в один.

На Петербург вылилось невероятное количество воды. В Приморском и Курортном районах за сутки выпала почти месячная норма осадков.

Ливневки работали на пределе, приняв 4 миллиона кубометров воды. Это в два раза больше, чем городская система может переварить безболезненно.

Дороги-реки и поваленные леса

Город и область превратились в зону бедствия:

  • На трассах: Дорогу в сторону Соснового Бора буквально завалило — водители насчитали 50 упавших стволов. На трассе Е-95 люди сами расчищали путь, чтобы выбраться из пробок.
  • В жилых дворах: В Пушкине и Красном Селе деревья падали прямо на машины.
  • Трагедия на воде: Стихия не пощадила людей. В Финском заливе нескольких человек унесло в открытое море.

Павловский парк обещают привести в порядок, но исторический вид многих аллей изменился навсегда. Если вы планировали прогулки в парках в ближайшие дни — лучше сверьтесь с официальными сайтами.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Гатчине реставрируют покои Павла I.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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