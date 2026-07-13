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Слоны, монорельс и «Айсберг» с северным сиянием: кто превратит Юнтолово в зоопарк будущего

Опубликовано: 13 июля 2026 11:27
 Проверено редакцией
Слоны, монорельс и «Айсберг» с северным сиянием: кто превратит Юнтолово в зоопарк будущего
Слоны, монорельс и «Айсберг» с северным сиянием: кто превратит Юнтолово в зоопарк будущего
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Инвестор готов вложить средства для строительства иновационного зоопарка.

В Петербурге снова заговорили о строительстве нового зоопарка. Эту тему обсуждают уже не первое десятилетие, но сейчас проект обретает реальные черты.

Где и когда построят?

Новый зоопарк планируют разместить в Юнтолово, на Камышовой улице. Это огромный участок площадью около 85 гектаров — места хватит всем. Для сравнения: нынешний зоопарк почти в 20 раз меньше.

Инвестор уже нашелся, сейчас власти и эксперты обсуждают детали, после чего начнется проектирование, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» .

Точных дат открытия пока нет, но проект заложен в стратегию развития города до 2035 года. Так что это история «в долгую».

Жирафы, слоны и «Айсберг»

Главной "фишкой" нового места может стать разделение на природные зоны. Посетители смогут совершить кругосветку за один день:

  • Африка: здесь поселят слонов, жирафов и бегемотов.
  • Джунгли: экзотические птицы и обезьяны.
  • Тайга и Арктика: белые медведи, волки и северные олени.

В центре построят огромное здание-айсберг. Это будет символ зоопарка. Внутри обещают смотровую площадку на высоте 63 метров, рестораны и даже искусственное северное сияние на потолке.

Как передвигаться?

Зоопарк будет настолько большим, что пешком его обойти трудно. В планах — запустить монорельс. Это такая подвесная дорога: сидишь в вагончике и смотришь на львов или панд сверху.

Правда, это дорогая задумка, и от нее могут отказаться ради экономии.

Добраться до самого зоопарка в будущем станет проще. В планах города стоит открытие станции метро с логичным названием «Зоопарк» (она же «Каменка»).

А что будет со старым зоопарком?

Многие переживали, что исторический зоопарк на Петроградской стороне закроют. Но власти успокоили: он остается на месте.

Там уже идет ремонт, обновляют вольеры и завозят новых животных. Старая площадка останется уютным историческим местом, а новая в Юнтолово станет современным научным и туристическим центром.

Ранее «Городовой» рассказывал о строительстве нового зоопарка.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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