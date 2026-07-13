Слоны, монорельс и «Айсберг» с северным сиянием: кто превратит Юнтолово в зоопарк будущего

В Петербурге снова заговорили о строительстве нового зоопарка. Эту тему обсуждают уже не первое десятилетие, но сейчас проект обретает реальные черты.
Где и когда построят?
Новый зоопарк планируют разместить в Юнтолово, на Камышовой улице. Это огромный участок площадью около 85 гектаров — места хватит всем. Для сравнения: нынешний зоопарк почти в 20 раз меньше.
Инвестор уже нашелся, сейчас власти и эксперты обсуждают детали, после чего начнется проектирование, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» .
Точных дат открытия пока нет, но проект заложен в стратегию развития города до 2035 года. Так что это история «в долгую».
Жирафы, слоны и «Айсберг»
Главной "фишкой" нового места может стать разделение на природные зоны. Посетители смогут совершить кругосветку за один день:
- Африка: здесь поселят слонов, жирафов и бегемотов.
- Джунгли: экзотические птицы и обезьяны.
- Тайга и Арктика: белые медведи, волки и северные олени.
В центре построят огромное здание-айсберг. Это будет символ зоопарка. Внутри обещают смотровую площадку на высоте 63 метров, рестораны и даже искусственное северное сияние на потолке.
Как передвигаться?
Зоопарк будет настолько большим, что пешком его обойти трудно. В планах — запустить монорельс. Это такая подвесная дорога: сидишь в вагончике и смотришь на львов или панд сверху.
Правда, это дорогая задумка, и от нее могут отказаться ради экономии.
Добраться до самого зоопарка в будущем станет проще. В планах города стоит открытие станции метро с логичным названием «Зоопарк» (она же «Каменка»).
А что будет со старым зоопарком?
Многие переживали, что исторический зоопарк на Петроградской стороне закроют. Но власти успокоили: он остается на месте.
Там уже идет ремонт, обновляют вольеры и завозят новых животных. Старая площадка останется уютным историческим местом, а новая в Юнтолово станет современным научным и туристическим центром.
Ранее «Городовой» рассказывал о строительстве нового зоопарка.