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Как изменится работа скорой в РФ с 1 сентября — новый стандарт для врачей

Опубликовано: 13 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как изменится работа скорой в РФ с 1 сентября — новый стандарт для врачей
фото legion-media
Что меняется в медицине с осени

В сфере здравоохранения грядут заметные перемены — они затронут и работу врачей скорой помощи, и возможности обычных пациентов. С 1 сентября стартует новый профессиональный стандарт для специалистов экстренной службы, а программа диспансеризации уже пополнилась новыми обследованиями.

Новый стандарт для врачей скорой

С начала осени работа бригад скорой помощи будет строиться по обновлённым правилам. Документ не просто фиксирует привычную практику — он расширяет набор навыков, которыми обязан владеть специалист.

Теперь от врача требуют не только стабилизировать состояние пациента и доставить его в стационар.

Ключевые задачи медика в экстренной ситуации:

  • оперативно оценить состояние человека и принять комплексное клиническое решение;
  • определить дальнейшую тактику лечения и маршрутизацию;
  • строго следовать актуальным клиническим рекомендациям.

Такой подход призван поднять квалификацию специалистов и сделать помощь более системной.

Что нового в диспансеризации

Параллельно расширяется список бесплатных обследований, доступных россиянам. Особое внимание уделено репродуктивному здоровью: для женщин теперь предусмотрены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование.

Это позволяет выявлять риски на ранних стадиях и своевременно принимать меры. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Мнение россиян

«Наконец‑то стандарты подтягивают под реальную нагрузку — врачам и так приходится думать на несколько шагов вперёд», — делится житель Екатеринбурга.

«Хорошо, что диспансеризация становится информативнее: профилактика реально спасает жизни», — отмечает москвичка.

«Главное, чтобы новые требования не усложнили сам вызов скорой и время приезда осталось прежним», — переживает пенсионер из Казани.

Вывод

Изменения в работе скорой помощи и в программе диспансеризации — это шаг к более качественной и проактивной медицине. Новые стандарты повышают планку для специалистов, а расширенный список обследований даёт пациентам больше возможностей для раннего выявления проблем. В перспективе такой комплекс мер способен улучшить общие показатели здоровья населения.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие документы нужно обновить пенсионерам до сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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