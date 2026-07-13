Синоптики обновили данные: суперциклон теряет силу — возвращается июльское тепло

Погода на неделе: суперциклон уходит, июльское тепло возвращается — к среде в европейской части России будет выше +25°.

Ненастные выходные позади. Шторм, накрывший Русскую равнину, постепенно теряет силу. В европейскую часть страны возвращается нормальная июльская погода. Но последствия непогоды ещё дают о себе знать, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Ущерб от суперциклона

В минувшие выходные стихия затронула многие регионы. В Центральной России от ветра и дождей пострадали Калужская, Рязанская и Тверская области, а также Подмосковье. В Ленинградской области тоже бушевала непогода. На Урале ситуация оказалась ещё серьёзнее: в Свердловской области сильные ливни привели к подтоплениям, под воду ушли 165 домов, 24 населённых пункта оказались отрезаны от мира, а трассу М-12 размыло потоками воды.

Причиной стал суперциклон — результат слияния каспийского и атлантического вихрей. Их штормовой потенциал суммировался, вызвав масштабное ненастье.

Что будет на этой неделе

Худшее позади. Русская равнина находится в тыловой части суперциклона, поэтому штормового ветра и града больше не будет. Однако осадки пока сохранятся, особенно в Черноземье, на северо-востоке Центрального района и на Южном Урале.

Температура в центральной полосе составит +20...+25. Но есть и аномалия: небольшая зона холода с дневной температурой не выше +15. Это явление временное. Суперциклон будет терять силы, облачность уходить на восток, и уже к среде в западной половине региона столбики термометров поднимутся выше +25.

Погода в городах

В Костроме сегодня ожидается до 25 мм осадков — локальные подтопления почти гарантированы. Температура +20, к середине недели потеплеет до +24.

В Москве сегодня и завтра возможны грозы, но дожди будут слабее, чем в выходные. Температура +21...+23, к среде прогреется до +25, затем станет свежее — до +21...+22.

Вывод

Суперциклон уходит, и уже к середине недели в европейской части России установится тёплая июльская погода. Дожди ещё возможны, но штормов больше не ожидается. Следите за прогнозом и планируйте дела с учётом погоды.

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