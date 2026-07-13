Дубовые панели, блеск зеркал и 85 лет тишины: заглядываем в личные покои императора в Гатчине

Двери этой комнаты закрылись перед посетителями в 1941 году, и с тех пор ее никто не видел. Прошло 85 лет.
За это время сменились поколения, а личные покои императора Павла I в Гатчинском дворце всё это время стояли за строительными лесами или в руинах. Но скоро этой долгой паузе придёт конец.
Почему так долго?
Личные комнаты Павла I — это самое сердце Гатчинского дворца. От уникальных интерьеров остались только обгоревшие кирпичные стены. Восстановление шло десятилетиями.
Сначала спасали парадные залы, а до «личных» комнат руки дошли только сейчас.
Это кропотливый труд: мастера буквально по кусочкам собирают мозаику истории, используя старые чертежи и акварели.
Финальный рывок: что сделают сейчас
Как сообщает "Деловой Петербург", реставрация выходит на финишную прямую. Это уже девятый этап работ, и на него потратят почти 40 миллионов рублей. Вот что предстоит сделать:
- Вернуть на место старинные зеркала и привести в порядок камины.
- Воссоздать сложную роспись на стенах и потолках.
- Отреставрировать массивные печи (в те времена они были не просто для тепла, а как произведения искусства).
- Отполировать каменные ступени лестниц и поставить кованые решетки.
До этого уже проделали огромную работу: проложили современную вентиляцию (чтобы дерево не гнило), восстановили дубовые панели и паркет с уникальным рисунком.
Когда можно будет войти?
Если вы надеялись попасть туда в этом году, придётся немного подождать. Сдать строительные работы — это полдела. Дальше начнется самое интересное: наполнение комнат мебелью, вазами и картинами того времени.
Ориентир — 2028 год. Именно тогда экспозицию планируют открыть полностью. Но есть и хорошая новость: уже сейчас в Нижней Тронной Павла I работает специальный стеклянный коридор.
Можно пройти по нему и своими глазами увидеть, как художники-реставраторы возвращают залам былое величие.
Не только дворец: Гатчина преображается
Реставрация комнат — это часть большой подготовки города к 100-летию Ленинградской области. Гатчина официально стала столицей региона, и спрос с неё теперь особый.
Губернатор Александр Дрозденко пообещал добавить денег из областного бюджета на благоустройство. Что изменится для жителей и туристов:
- Фасады и дворы: Старые дома в центре города подкрасят и приведут в порядок.
- Общественные пространства: Появятся новые места для прогулок.
- Спорт: В Гатчине строят ледовую арену, а в соседнем Коммунаре — спортшколу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что музей-заповедник «Павловск» ждет гостей, несмотря на реставрацию.