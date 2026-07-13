Своя квартира без ипотеки: сколько лет копить петербуржцу?

Дольше всего придется собирать деньги для покупки квартиры в Крыму.

Ипотека сегодня стала «золотой». Ставки кусаются, и всё больше людей задумываются: а реально ли просто накопить на квартиру, откладывая деньги в банк?

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов, где семье с одним ребенком проще всего собрать нужную сумму.

Спойлер: Петербург — город красивый, но для накоплений непростой.

Где копят быстрее всего?

Лидеры рейтинга — северные регионы. В Мурманске, Югре и на Ямале семье нужно меньше трех лет, чтобы купить квартиру площадью 60 «квадратов».

Секрет прост: там очень высокие зарплаты, а жилье стоит адекватных денег. После всех необходимых трат у северян остается «лишними» по 80–100 тысяч рублей в месяц.

Эти деньги идут на вклады и быстро превращаются в квадратные метры.

А что в Петербурге?

В Петербурге ситуация сложнее. Наш город традиционно находится в середине списка, ближе к «тяжеловесам».

Почему копить долго:

Дорогой «квадрат». Цена метра на вторичке в Петербурге одна из самых высоких в стране. Дорогая жизнь. Продукты, проезд и услуги съедают значительную часть зарплаты. Разрыв. Зарплаты в Петербурге выше средних по стране, но они не успевают за ростом цен на жилье.

Если на Севере копят за 3 года, то петербуржцу придется откладывать минимум 5 лет.

Южный полюс недоступности

Если вам кажется, что в Петербурге трудно, посмотрите на Крым и Севастополь. Там на квартиру придется копить 13 лет. Зарплаты там небольшие, а жилье стоит почти как в столице из-за курортного статуса.

Копить на квартиру без ипотеки сегодня — это марафон. В Петербурге этот путь осилит тот, кто умеет жестко планировать бюджет и пользоваться банковскими вкладами.

Короткий совет: если решили копить, не держите деньги под подушкой. Только вклады с капитализацией помогут хоть как-то угнаться за растущими ценами на жилье.