Нулевой уровень, чугунная дорога и шифр на постаменте: едем в Кронштадт за впечатлениями

Эксперт рассказал, как сделать свою прогулку по городу незабываемой.

Кронштадт — это не просто город моряков, а остров, где оживают легенды. Если у вас есть всего пара часов, не пытайтесь объехать всё сразу. Лучше пройдитесь пешком по самому центру.

Программный директор экскурсионного проекта «Открытый город» и экскурсовод Татьяна Зарянова рассказала "Городовому" короткий путеводитель, который поможет влюбиться в это место.

С чего начать прогулку?

Идите прямиком в Андреевский сквер. Раньше здесь стоял огромный собор, где служил Иоанн Кронштадтский. Сейчас на этом месте лежит памятный камень.

"Там же в сквере сейчас восстановлена часовня, в которой очень интересный иконостас. Его подарили Мстислав Ростопович и Галина Вишневская. Дело в том, что Галина Павловна была уроженкой Кронштадта и в годы блокады она служила в противовоздушной обороне. Есть фотографии, подтверждающие этот факт. Она, как уроженка Кронштадта, сделала такой подарок своему городу", - рассказывает эксперт.

Где находится «центр земли»?

Дойдите до Синего моста. На его опоре вы увидите металлическую линейку. Это знаменитый Кронштадтский футшток. Именно от его «нуля» в России меряют все глубины и высоты.

Любая гора или впадина на карте отсчитывается от этой планки. Рядом стоит желтый павильон. Внутри — прибор мариограф, который уже много лет следит за уровнем воды.

Изобретение радио и секреты дворцов

Рядом с набережной стоит Итальянский дворец. Сейчас там музей. Это место силы для любителей науки. Именно здесь работал Александр Попов, который изобрел радио.

"В Итальянском дворце находится музей "Кронштадтская крепость". Кроме основных экспонатов здесь есть залы, посвящённые Александру Степановичу Попову. Более того, все приборы, которые создавал Попов, и которые были в Кронштадте в офицерском классе, где он преподавал, были перенесены в экспозицию музея "Кронштадтская крепость", - говорит экскурсовод.

Памятник с двойным смыслом

На набережной стоит памятник мореплавателю Петру Пахтусову. Моряки строили его на свои деньги, поэтому вложили в него много хитростей:

Геодезическая точка: Надпись на постаменте — это точный ориентир. Если футшток на Синем мосту вдруг сломается, по буквам на памятнике можно будет восстановить «нулевой» уровень воды. Точная карта: Карта в руках Пахтусова открыта ровно до того места, которое он успел исследовать на Новой Земле перед смертью.

Морской собор: храм-корабль

Главный хит города — Морской Никольский собор. Его строили так, чтобы он был похож на Софию в Константинополе. Внутри очень светло, а в оформлении — сплошной флот:

Вместо обычных узоров — якоря, канаты и спасательные круги.

Пол выложен мозаикой с рыбами и павлинами, хвосты которых похожи на корабли.

Интересный факт: рядом с собором сохранилась уникальная чугунная мостовая. Это единственное место в мире, где дорога выложена чугунными шашками — чтобы тяжелые пушки не разбивали камни.

Заброшки и современные парки

Если хотите чего-то современного, отправляйтесь в «Остров фортов». Это огромный крутой парк с музеями и интерактивными площадками. Детям там точно понравится — всё можно трогать и крутить.

Для любителей истории и атмосферы советую Форт Риф. Там есть подземные тоннели и катакомбы. До самого форта от стоянки вас подвезет забавный ретро-автобус, похожий на те, что возили людей в 80-х годах.

Как добраться из Петербурга?

Автобус №101 или 101Э: Садитесь у метро «Беговая». Ехать около 40–50 минут по дамбе через залив. Виды из окна — потрясающие. Машина: Самый удобный вариант. Можно заехать с северной стороны (через Лисий Нос) или с южной (через Ломоносов). Метеор: Дорого, но красиво. Кораблики ходят из центра Петербурга прямо к причалу Кронштадта.

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