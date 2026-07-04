Готовлю малиновый пирог по рецепту «всё по стакану» — без миксера, без возни: тает во рту, как облако

Манник с малиной — простой и быстрый пирог, который готовится из доступных ингредиентов, получается нежным и сочным.

Когда свежих ягод уже вдоволь, самое время для ягодной выпечки. Этот пирог запоминается легко: все ингредиенты берутся по стакану. Получается нежный, влажный, высокий и сытный. А главное — манник можно готовить с любыми ягодами и фруктами, и каждый раз он будет вкусным по-своему, делится кулинарный блогер Евгения Полевская.

Ингредиенты

2 яйца

щепотка соли

100 мл растительного масла (без запаха)

1 стакан кефира (250 мл)

1 стакан сахара (180 г)

1 стакан манной крупы (200 г)

1 стакан муки (130 г)

1 ч. ложка разрыхлителя

350 г свежей или замороженной малины

Приготовление

Шаг 1. Основа теста. В миске смешайте яйца, соль и масло, взбейте венчиком до однородности. Добавьте кефир, сахар, манку, муку и разрыхлитель. Перемешайте и оставьте тесто на 20 минут — манка должна набухнуть.

Шаг 2. Подготовка формы. Форму диаметром 20 см застелите бумагой для выпечки (край бумаги смажьте маслом для надёжной фиксации). Вылейте половину теста, распределив по дну. Сверху выложите малину. Залейте оставшимся тестом, стараясь полностью покрыть ягоду.

Шаг 3. Выпечка. Выпекайте при 180C 50–60 минут. Ориентируйтесь на свою духовку: газовая может печь быстрее. Готовность проверяйте сухой шпажкой.

Шаг 4. Остывание и подача. Дайте пирогу полностью остыть в форме, затем снимите бумагу. Присыпьте сахарной пудрой и украсьте мятой.

Советы и варианты

Вместо малины можно взять любую ягоду (свежую или замороженную) — чернику, смородину, вишню, а также кусочки фруктов.

Тесто должно постоять 20 минут, чтобы манка набухла — это гарантирует нежную текстуру.

Если используете замороженную ягоду, не размораживайте её — выкладывайте прямо из морозилки.

Личный опыт автора

Пекла этот пирог много раз и с разными ягодами. Однажды решила заменить малину на вишню — получилось тоже очень вкусно, чуть с кислинкой. Самое приятное, что рецепт действительно легко запомнить: стакан кефира, стакан сахара, стакан муки, стакан манки. Выходит всегда и без сюрпризов. Особенно люблю этот пирог за то, что он влажный, не черствеет долго и исчезает со стола за один вечер.

Вывод

Манник с малиной — простой, быстрый и очень вкусный пирог на каждый день. Запоминающийся рецепт, сочная текстура и возможность экспериментировать с начинкой делают его фаворитом в любой семье.

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