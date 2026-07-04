Петербург против общероссийского тренда: почему школьники не идут в колледжи

В Северной столице по-прежнему сильна тяга к академическому пути: большинство девятиклассников не торопятся уходить в колледжи.
Хотя по стране набирает обороты тренд на среднее профессиональное образование, в Петербурге картина иная — подростки чаще выбирают остаться в школе и позже штурмовать вузы. Статистика подтверждает: город идёт своим путём.
Что говорят цифры
Данные наглядно показывают устойчивость петербургского тренда:
- более 56 % девятиклассников в 2025 году перешли в 10‑й класс (из 55,7 тыс. сдававших экзамены);
- в 2026 году число выпускников 9‑х классов выросло до 58,5 тыс.;
- приём в вузы летом 2025 года достиг 76,9 тыс. человек — это почти на 52 % больше, чем в 2017 году;
- общее число заявлений в вузы превысило 1 млн, что на 17 % выше прошлых показателей.
Получается, доступность обучения в колледжах пока не перетягивает чашу весов: петербуржцы по старинке делают ставку на университетский диплом.
Советы родителям и школьникам
Если стоите перед выбором пути после 9‑го класса, стоит держать в голове несколько моментов:
- не гонитесь за модой: в Петербурге спрос на вузы остаётся высоким — это влияет и на конкуренцию, и на проходные баллы;
- заранее изучите варианты: и колледжи, и старшие классы, и вузы — у каждого маршрута свои плюсы;
- ориентируйтесь на профессию: сначала — направление, потом — учебное заведение.
Петербург сохраняет особый образовательный ритм: здесь по-прежнему верят в силу школьного фундамента и университетского диплома. Тренд на колледжи город будто обходит стороной — и цифры это только подтверждают. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
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