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Петербург против общероссийского тренда: почему школьники не идут в колледжи

Опубликовано: 4 июля 2026 13:13
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург против общероссийского тренда: почему школьники не идут в колледжи
фото legion-media
Куда идут петербургские девятиклассники

В Северной столице по-прежнему сильна тяга к академическому пути: большинство девятиклассников не торопятся уходить в колледжи.

Хотя по стране набирает обороты тренд на среднее профессиональное образование, в Петербурге картина иная — подростки чаще выбирают остаться в школе и позже штурмовать вузы. Статистика подтверждает: город идёт своим путём.

Что говорят цифры

Данные наглядно показывают устойчивость петербургского тренда:

  • более 56 % девятиклассников в 2025 году перешли в 10‑й класс (из 55,7 тыс. сдававших экзамены);
  • в 2026 году число выпускников 9‑х классов выросло до 58,5 тыс.;
  • приём в вузы летом 2025 года достиг 76,9 тыс. человек — это почти на 52 % больше, чем в 2017 году;
  • общее число заявлений в вузы превысило 1 млн, что на 17 % выше прошлых показателей.

Получается, доступность обучения в колледжах пока не перетягивает чашу весов: петербуржцы по старинке делают ставку на университетский диплом.

Советы родителям и школьникам

Если стоите перед выбором пути после 9‑го класса, стоит держать в голове несколько моментов:

  • не гонитесь за модой: в Петербурге спрос на вузы остаётся высоким — это влияет и на конкуренцию, и на проходные баллы;
  • заранее изучите варианты: и колледжи, и старшие классы, и вузы — у каждого маршрута свои плюсы;
  • ориентируйтесь на профессию: сначала — направление, потом — учебное заведение.

Петербург сохраняет особый образовательный ритм: здесь по-прежнему верят в силу школьного фундамента и университетского диплома. Тренд на колледжи город будто обходит стороной — и цифры это только подтверждают. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, вестибюль станции метро «Пионерская» закрыли на вход.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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