Вестибюль станции метро «Пионерская» закрыли на вход

Вестибюль «Пионерской» закроет двери для входа: петербуржцев ждут выходные без посадки

В Северной столице вводятся временные неудобства для пассажиров синей ветки подземки. На эти выходные, 4 и 5 июля, станция метро «Пионерская» на Московско-Петроградской линии меняет режим работы: попасть внутрь через турникеты не получится, вестибюль будет функционировать исключительно на выход пассажиров.

Причиной столь кардинальных изменений стал плановый капитальный ремонт эскалаторного узла, требующий полной изоляции зоны входа. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» подчеркнули, что ограничения носят временный характер: уже в понедельник график работы станции вернется к специальному щадящему режиму.

Горожан настоятельно призывают скорректировать свои привычные маршруты: в субботу и воскресенье воспользоваться «Пионерской» для начала поездки не выйдет, спускаться в подземку можно будет только для завершения пути.

Напомним, что это не единственное послабление в работе станции. В будние дни вплоть до 21 августа на «Пионерской» также действует дифференцированный пропускной режим. Утренние часы пик (с 07:30 до 09:00) предполагают частичное ограничение на вход, а самый напряженный вечерний промежуток (с 17:10 до 19:10) и вовсе сопровождается полным закрытием вестибюля для входящих потоков.

Администрация метро просит с пониманием отнестись к вынужденным мерам и заблаговременно просчитывать время на путь, чтобы избежать опозданий.