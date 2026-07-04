Зоркий «Городовой»: как обычный автобус находит незаконные кондиционеры и заросли борщевика

Нейросеть стала настоящим «всевидящеим оком».

В Петербурге за чистотой и порядком теперь следят не только инспекторы, но и искусственный интеллект. Система «Городовой» за последние пару лет превратилась в настоящего «всевидящего ока».

Искусственный интеллект выходит на новый уровень

Раньше нейросеть была довольно «узкоспециализированной»: она искала в основном граффити на стенах и кондиционеры, которые жильцы вешали без разрешения. Но прогресс не стоит на месте.

Благодаря программе «Эффективный регион», за прошлый год «Городового» серьезно доучили. Теперь он распознает более 20 видов нарушений.

Нейросеть видит всё: от ям на дорогах и разваливающихся фасадов до зарослей опасного борщевика.

Что чаще всего попадает в объектив?

Статистика за первые шесть месяцев 2026 года показывает, что работы у системы много. Выявлено 1165 нарушений, пишет 78.ru. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но цифры всё равно внушительные.

Топ-3 проблем, которые фиксирует нейросеть:

Сосульки и наледь. Это абсолютный лидер — 395 штрафов. Система научилась безошибочно находить опасные ледяные глыбы на крышах. Уличное искусство. За «художества» вандалов на фасадах выписано 352 постановления. Кондиционеры. Незаконные коробки на исторических (и не только) зданиях принесли владельцам 211 протоколов.

Как это работает на самом деле?

Многие думают, что «Городовой» — это тысячи стационарных камер. На самом деле всё интереснее. Камеры с искусственным интеллектом устанавливают на общественный транспорт и спецмашины коммунальных служб.

Автобус или мусоровоз едет по обычному маршруту, а нейросеть в реальном времени сканирует пространство вокруг.

Как только в кадр попадает мусор, граффити или сосулька, система делает фото, фиксирует координаты и время. Данные мгновенно улетают в базу.

Такой подход заставляет коммунальщиков и собственников зданий шевелиться быстрее. Ведь если раньше можно было надеяться, что инспектор не дойдет до вашего двора, то теперь мимо проедет обычный автобус — и штраф придет автоматически.

Город становится чище, а технологии наконец-то работают на благо обычных прохожих.

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