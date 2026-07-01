Птичье перо и обрывок молитвы: петербургские реставраторы нашли «послание» из XIV века внутри книги

Иногда работа реставратора напоминает детектив.

Специалисты Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге решили восстановить старинный сборник XVI–XVII веков.

Когда они аккуратно разобрали переплет, их ждала удивительная находка. Внутри «фундамента» книги оказались вещи, которые пролежали там сотни лет.

Перо и древние страницы

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник отдела рукописей РНБ Ольга Блескина, первым делом реставраторы нашли птичье перо.

Скорее всего, именно им когда-то переписывали старинные тексты. Мастер не выбросил его, а спрятал в корешок книги. Сделали это не ради памяти, а для пользы: перо придавало конструкции жесткость и прочность.

Рядом с пером лежал фрагмент еще более древней рукописи — кусочек пергамента XIV века. Оказалось, что это часть католического бревиария (сборника молитв), написанного в Германии.

Зачем рвали старые книги?

Для нас книга XIV века — бесценная реликвия. Но в XV–XVI веках к ним относились проще. Когда изобрели печатный станок, книги стали выпускать массово.

Старые рукописные тома на пергаменте (выделанной коже) стали не нужны.

Пергамент был очень прочным и дорогим материалом. Поэтому переплетчики использовали его как «вторсырье».

Они разрезали ненужные молитвенники на полоски и укрепляли ими новые издания. Это была обычная практика того времени — своего рода экологичная переработка прошлого.

Коллекция друга Пушкина

Сам сборник, в котором нашли артефакты, посвящен медицине и химии. Он принадлежал графу Михаилу Виельгорскому.

Это был очень влиятельный человек своего времени: композитор, меценат и собеседник Пушкина, Жуковского и Тютчева. В его доме собирался весь цвет Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, что памятник Меншикову появится в Северной столице.