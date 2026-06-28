Соратник Петра I у Биржевого моста: памятник Меншикову появится в Северной столице

В Санкт-Петербурге к осени 2027 года установят памятник Александру Меншикову. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщает на сайте Кремля.
Памятник первому губернатору
Александр Данилович Меншиков — личность легендарная. Он был ближайшим другом и соратником Петра I.
Именно Меншиков стал первым генерал-губернатором Петербурга. Он буквально строил этот город с первого колышка.
Удивительно, но при всей его значимости, в Петербурге до сих пор нет масштабного памятника этому человеку (не считая небольшого бюста у его дворца). Теперь эту несправедливость исправят.
Идею предложил знаменитый хореограф Борис Эйфман, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский его поддержал, сообщает ТАСС.
Где его поставят?
Место выбрали знаковое — на площади рядом с Биржевым мостом. Это как раз там, где сейчас достраивают новый Дворец танца Бориса Эйфмана. Президент это предложение одобрил.
Место очень удачное. Это исторический центр, рядом Нева и вид на Петропавловскую крепость. Памятник станет новой точкой притяжения для туристов и горожан.
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