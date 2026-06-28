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Соратник Петра I у Биржевого моста: памятник Меншикову появится в Северной столице

Опубликовано: 28 июня 2026 11:22
 Проверено редакцией
Соратник Петра I у Биржевого моста: памятник Меншикову появится в Северной столице
Соратник Петра I у Биржевого моста: памятник Меншикову появится в Северной столице
Global Look Press / The State Hermitage Museum
Владимир Путин дал поручение поставить монумент первому генерал-губернатору города.

В Санкт-Петербурге к осени 2027 года установят памятник Александру Меншикову. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщает на сайте Кремля.

Памятник первому губернатору

Александр Данилович Меншиков — личность легендарная. Он был ближайшим другом и соратником Петра I.

Именно Меншиков стал первым генерал-губернатором Петербурга. Он буквально строил этот город с первого колышка.

Удивительно, но при всей его значимости, в Петербурге до сих пор нет масштабного памятника этому человеку (не считая небольшого бюста у его дворца). Теперь эту несправедливость исправят.

Идею предложил знаменитый хореограф Борис Эйфман, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский его поддержал, сообщает ТАСС.

Где его поставят?

Место выбрали знаковое — на площади рядом с Биржевым мостом. Это как раз там, где сейчас достраивают новый Дворец танца Бориса Эйфмана. Президент это предложение одобрил.

Место очень удачное. Это исторический центр, рядом Нева и вид на Петропавловскую крепость. Памятник станет новой точкой притяжения для туристов и горожан.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать водный маршрут по Петербургу и не пожалеть.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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